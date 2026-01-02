Συνελήφθη 36χρονος στα Ιωάννινα: Φέρεται να έδωσε κοκαΐνη στον 14χρονο γιο του

Ένας 36χρονος άνδρας συνελήφθη στα Ιωάννινα, κατηγορούμενος ότι έδωσε κοκαΐνη στον 14χρονο γιο του.

Πληροφορίες που μεταδίδει η ΕΡΤ, αναφέρουν ότι για την ίδια υπόθεση σχηματίστηκε δικογραφία και σε βάρος ενός 19χρονου, για έκθεση.

Το παιδί μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όταν ενημέρωσε τη μητέρα του πως δεν αισθάνεται καλά. Εκείνη με τη σειρά της ειδοποίησε τις αρχές.

Στο νοσοκομείο, οι γιατροί διαπίστωσαν πως ο 14χρονος είχε κάνει χρήση κοκαΐνης.

Μέχρι ώρας, η έρευνα της ΕΛΑΣ δείχνει, ότι το προηγούμενο βράδυ της σύλληψής του, την παραμονή της Πρωτοχρονιάς, ο πατέρας του ανηλίκου, συνάντησε το παιδί του και τον 19χρονο συγκατηγορούμενό του σε αυτοκίνητο, προέβη ο ίδιος σε χρήση κοκαΐνης, προσφέροντας στη συνέχεια ποσότητα και στον ανήλικο. Ο πατέρας θα κληθεί να δώσει εξηγήσεις ενώπιον της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Ιωαννίνων.