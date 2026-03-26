Γιώργος Τσαγκαράκης: «Δεν εξαπάτησα κανέναν, το Ευαγγέλιο το έλαβα από ιδιώτη»

Ο γνωστός γκαλερίστας Γιώργος Τσαγκαράκης αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του με περιοριστικούς όρους και εγγύηση 50.000 ευρώ, ενώ όλοι οι τραπεζικοί του λογαριασμοί έχουν δεσμευτεί.

Όμως την ίδια ώρα, οι καταγγελίες σε βάρος του πληθαίνουν, με τον ίδιο τον Γιώργο Τσαγκαράκη να κάνει λόγο για έναν «πόλεμο λάσπης», που στόχο έχει να πλήξει τη δημόσια εικόνα του.

«Δεν εξαπάτησα κανέναν και στην δικογραφία δεν βλέπω κάποια επίσημη καταγγελία πελάτη μου, που να υποστηρίζει ότι εξαπατήθηκε», φέρεται να ανέφερε αρχικά κατά την απολογία του, σύμφωνα με το MEGA.

«Τα έργα που βρέθηκαν στην ιδιοκτησία μου δεν ήταν προς πώληση. Ήταν παρατημένα, σκονισμένα και εγκαταλελειμμένα στην αποθήκη από την εποχή που ζούσαν οι γονείς μου», συνέχισε.

Στην απολογία του, ανέφερε ότι κατείχε νόμιμα ακόμη και ένα Ευαγγέλιο του 18ου αιώνα, το οποίο, όπως υποστήριξε, έλαβε από ιδιώτη αλλοδαπό και προσκόμισε σχετικά έγγραφα για έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές.

«Το Ευαγγέλιο το έλαβα από ιδιώτη αλλοδαπό, στέλεχος εταιρείας και προσκόμισα έγγραφα. Σας καλώ να τα διερευνήσετε. Κάλεσα ο ίδιος την αρχαιολογία προκειμένου να ελεγχθεί, αλλά δεν κατάφερα να κλείσω ραντεβού», ανέφερε χαρακτηριστικά σε άλλο σημείο.