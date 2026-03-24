Γιώργος Τσαγκαράκης: «Είμαι αθώος» - Οι πρώτες δηλώσεις μέσω του δικηγόρου του μετά την απολογία

Ο Γιώργος Τσαγκαράκης, το πρωί της Τρίτης βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή για να απολογηθεί για κατηγορίες σχετικά με υπεξαίρεση μνημείων και διακίνηση πλαστών έργων τέχνης.

Ο δικηγόρος του, Μιχάλης Δημητρακόπουλος, μετέφερε τα πρώτα λόγια του Γιώργου Τσαγκαράκη μετά την απολογία του, υποστηρίζοντας πως είναι αθώος.

Συγκεκριμένα, ο γνωστός γκαλερίστας υποστήριξε πως δεν γνώριζε ότι τα αντικείμενα ήταν πλαστά και ότι δεν θα τα διαφήμιζε αν το γνώριζε.

Ο Δημητρακόπουλος από μεριάς του, ξεκαθάρισε ότι υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία υπέρ της αθωότητας του πελάτη του και ανέφερε ότι ο Τσαγκαράκης είχε προσπαθήσει να επικοινωνήσει με την Εφορεία Αρχαιοτήτων για να επιδείξει το Ευαγγέλιο του 1745 πριν παρέμβει η αστυνομία.

Δημητρακόπουλος για Τσαγκαράκη: «Δεν έχει διαπράξει τα αδικήματα που του αποδίδονται»

«Ο κύριος Τσαγκαράκης, τον οποίο εκπροσωπούμε μαζί με τους συνεργάτες μου, κ. Γιάννη Παπαριστείδη και κ. Παναγιώτη Κάρκουλα είναι αθώος. Αυτή είναι η πρώτη του δήλωση δι’ εμού. Δεν έχει διαπράξει τα αδικήματα που του αποδίδονται. Θα πείσουμε την ανακρίτρια ότι αδίκως κρατείται» ανέφερε αρχικά.

«Υπάρχει ένα δόγμα στην εγκληματολογία όσον αφορά στις πωλήσεις έργων τέχνης. Κανένας, ο οποίος δημοπρατεί ή εμπορεύεται έργα τέχνης δεν διαφημίζει αντικείμενα που είναι πλαστά γιατί αυτό θα σήμαινε αυτοκτονία», συνέχισε.

«Στις 19 Μαρτίου είχε επικοινωνήσει με την αρμόδια Εφορία Αρχαιοτήτων και προσπάθησε να κλείσει ραντεβού, προκειμένου να επιδείξει σε αυτούς το Ευαγγέλιο. Ήθελε να δείξει το Ευαγγέλιο για να ενημερωθεί αρμοδίως, αν υπάρχει πρόβλημα. Τον πρόλαβε η αστυνομία.

»Θέλω να είστε σίγουροι ότι ακόμα είμαστε στην αρχή. Η ταπεινότητά μου δεν μπορεί να δεχτεί πως είχε δόλο. Δεν είναι δυνατόν να γνώριζε πως είχε στα χέρια του αντικείμενα πλαστά και να τα διαφήμιζε μέσα από την τηλεόραση. Υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία για όλα και θα τα παρουσιάσουμε» κατέληξε.