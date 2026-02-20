Φυλακές Δομοκού: Τι κατέθεσε ο αρχιφύλακας για τη δολοφονία του βαρυποινίτη

Ενώπιον του ανακριτή Λαμίας απολογούνται σήμερα ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού και ο βαρυποινίτης, που εμπλέκονται στο αιματηρό επεισόδιο της περασμένης Κυριακής κατά τη διάρκεια του οποίου έχασε τη ζωή του ένας 43χρονος ισοβίτης.

Οι δύο υποστηρίζουν πως ο 43χρονος προσπάθησε να πυροβολήσει τον αρχιφύλακα και ο κατηγορούμενος, για την ανθρωποκτονία, κρατούμενος του σωφρονιστικού καταστήματος, «μεσολάβησε για να τού σώσει τη ζωή».

«Ο Π. (θύμα) έκανε μία κίνηση προς το δεξί μέρος του σορτς που φορούσε με τα χέρια του, δεν είδα εάν πήγε να πιάσει κάτι και χωρίς να αντιληφθώ τι έχει γίνει, αρχικά άκουσα έναν πυροβολισμό και είδαν τον Π. να δέχεται πυροβολισμό στο κεφάλι» είπε αρχικά ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού.

Φυλακές Δομοκού: Το χρονικό της κατηγορίας

Ο αρχιφύλακας υποστήριξε, επίσης, πως όλα έγιναν πάρα πολύ γρήγορα, σάστισε και δεν είδε ποτέ πώς βρέθηκε το όπλο στα χέρια του βαρυποινίτη. Επανέλαβε, δε, ότι ο έτερος βαρυποινίτης, την ώρα της δολοφονίας, δεν βρισκόταν στον χώρο του αρχιφυλακείου.

«Μετά είδα τον Ρ.Σ. (κατηγορούμενο για τη δολοφονία) να κρατάει ένα περίστροφο και να ρίχνει άλλες δύο βολές στον Π. την ώρα που έπεφτε ή όταν ήταν κάτω. Όταν κοίταξα τον Ρ.Σ. μού είπε επί λέξη "It's a f... guy" και πέταξε το περίστροφο στο πάτωμα, προτάσσοντας τα χέρια του ως ένδειξη να του περάσω χειροπέδες» πρόσθεσε στην απολογία του.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο αρχιφύλακας τέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών τόσο από μαρτυρικές καταθέσεις όσο και από βιντεοληπτικό υλικό, που βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο, το οποίο κατέγραψε τον βασικό κατηγορούμενο να καλεί το θύμα στο αρχιφυλακείο με το πρόσχημα ότι δήθεν τους θέλει ο αρχιφύλακας.

Κατόπιν αυτών των εξελίξεων και αφού προέκυψαν στοιχεία που τον ενοχοποιούν και καθιστούν το έγκλημα αυτό προσχεδιασμένο και όχι αποτέλεσμα αυτοάμυνας, ο αρχιφύλακας θα οδηγηθεί και εκείνος κατηγορούμενος. Η έρευνα του Ανθρωποκτονιών συνεχίζεται.

Το συμβάν στις φυλακές του Δομοκού

Όλοι οι παρόντες στο έγκλημα επιμένουν στον ισχυρισμό τους ότι ο Έλληνας ισοβίτης φιλονίκησε με τον αρχιφύλακα, επειδή του είχε βγάλει μεταγωγή και επιχείρησε να τραβήξει πιστόλι, αλλά τον πρόλαβε ο Βούλγαρος, του το άρπαξε και τον πυροβόλησε.

Οι αστυνομικοί πάντως εξετάζουν προσεκτικά αυτό τον ισχυρισμό και ερευνούν αν τα γεγονότα έγιναν έτσι ακριβώς, ή κρύβεται κάτι άλλο από πίσω, καθώς ο Βούλγαρος είναι γνωστός ως εκτελεστής συμβολαίων θανάτου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Εξετάζεται, επίσης, πώς μπήκε το πιστόλι στις φυλακές και πώς βρέθηκαν οι τρεις κρατούμενοι στο συγκεκριμένο χώρο, καθώς την ώρα εκείνη έπρεπε να ήταν στα κελιά τους.

