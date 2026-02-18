Φυλακές Δομοκού: Συνελήφθη ο αρχιφύλακας για συνέργεια σε φόνο του κρατούμενου

Συνελήφθη κατόπιν σχετικού εντάλματος του Ανακριτή Λαμίας, ο αρχιφύλακας των φυλακών Δομοκού, με την κατηγορία της συνέργειας σε ανθρωποκτονία σχετικά με την εκτέλεση του ισοβίτη εντός του σωφρονιστικού καταστήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο αρχιφύλακας τέθηκε στο επίκεντρο των ερευνών τόσο από μαρτυρικές καταθέσεις όσο και από βιντεοληπτικό υλικό, που βρίσκεται σε κοινόχρηστο χώρο, η οποία κατέγραψε τον βασικό κατηγορούμενο να καλεί το θύμα στο αρχιφυλακείο με το πρόσχημα ότι δήθεν τους θέλει ο αρχιφύλακας.

Κατόπιν αυτών των εξελίξεων και αφού προέκυψαν στοιχεία που τον ενοχοποιούν και καθιστούν το έγκλημα αυτό προσχεδιασμένο και όχι αποτέλεσμα αυτοάμυνας, ο αρχιφύλακας θα οδηγηθεί και εκείνος κατηγορούμενος. Η έρευνα του Ανθρωποκτονιών συνεχίζεται.

Εν τω μεταξύ, προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή έλαβε ο κατηγορούμενος βαρυποινίτης για την ανθρωποκτονία του 43χρονου ισοβίτη. Ο ίδιος επιμένει ότι ήταν σε αυτοάμυνα και προσπάθησε να σώσει τον αρχιφύλακα και τον εαυτό του, ενώ οι Αρχές εξετάζουν κατά πόσο ευσταθούν οι ισχυρισμοί του ή προσπαθεί να καλύψει κάτι άλλο.

Το συμβάν στις φυλακές του Δομοκού

Όλοι οι παρόντες στο έγκλημα επιμένουν στον ισχυρισμό τους ότι ο Έλληνας ισοβίτης φιλονίκησε με τον αρχιφύλακα, επειδή του είχε βγάλει μεταγωγή και επιχείρησε να τραβήξει πιστόλι, αλλά τον πρόλαβε ο Βούλγαρος, του το άρπαξε και τον πυροβόλησε.

Οι αστυνομικοί πάντως εξετάζουν προσεκτικά αυτό τον ισχυρισμό και ερευνούν αν τα γεγονότα έγιναν έτσι ακριβώς, ή κρύβεται κάτι άλλο από πίσω, καθώς ο Βούλγαρος είναι γνωστός ως εκτελεστής συμβολαίων θανάτου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Εξετάζεται, επίσης, πώς μπήκε το πιστόλι στις φυλακές και πώς βρέθηκαν οι τρεις κρατούμενοι στο συγκεκριμένο χώρο, καθώς την ώρα εκείνη έπρεπε να ήταν στα κελιά τους.

Με πληροφορίες της ΕΡΤ

