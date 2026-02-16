Φυλακές Δομοκού: Για ανθρωποκτονία από πρόθεση παραπέμπεται ο Βούλγαρος εκτελεστής

Για ανθρωποκτονία από πρόθεση κατηγορείται ο Βούλγαρος ισοβίτης που πυροβόλησε και σκότωσε τον Έλληνα ισοβίτη, μέσα σε δωμάτιο του αρχιφυλακείου των φυλακών Δομοκού.

Το περιστατικό σημειώθηκε παρουσία του αρχιφύλακα των φυλακών και ακόμα ενός βαρυποινίτη, το απόγευμα της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου.

Όπως έγινε γνωστό από αστυνομικές πηγές, ο Βούλγαρος εκτελεστής πυροβόλησε συνολικά τρεις φορές τον ισοβίτη. Οι δύο σφαίρες τον βρήκαν στο κεφάλι και μία δεν τον πέτυχε.

Το συμβάν στις φυλακές του Δομοκού

Όλοι οι παρόντες στο έγκλημα επιμένουν στον ισχυρισμό τους ότι ο Έλληνας ισοβίτης φιλονίκησε με τον αρχιφύλακα, επειδή του είχε βγάλει μεταγωγή και επιχείρησε να τραβήξει πιστόλι, αλλά τον πρόλαβε ο Βούλγαρος, του το άρπαξε και τον πυροβόλησε.

Οι αστυνομικοί πάντως εξετάζουν προσεκτικά αυτό τον ισχυρισμό και ερευνούν αν τα γεγονότα έγιναν έτσι ακριβώς, ή κρύβεται κάτι άλλο από πίσω, καθώς ο Βούλγαρος είναι γνωστός ως εκτελεστής συμβολαίων θανάτου, τόσο στην Ελλάδα, όσο και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Εξετάζεται, επίσης, πώς μπήκε το πιστόλι στις φυλακές και πώς βρέθηκαν οι τρεις κρατούμενοι στο συγκεκριμένο χώρο, καθώς την ώρα εκείνη έπρεπε να ήταν στα κελιά τους.

Προς το παρόν δεν προκύπτει κάποιου άλλου είδους εμπλοκή στο έγκλημα, του αρχιφύλακα και του έτερου ισοβίτη που βρέθηκε ενώπιον του συμβάντος, καθώς ο συγκεκριμένος χώρος, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, δεν έχει κάμερες.

Οι έρευνες ωστόσο συνεχίζονται από την ΕΛ.ΑΣ. για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ

