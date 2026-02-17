Δολοφονία στις φυλακές Δομοκού: «Δεν ήταν μπροστά ο Αλκέτ Ριζάι» - Το βίντεο που εξετάζουν οι Αρχές

Προθεσμία για να απολογηθεί ενώπιον του ανακριτή Λαμίας την Παρασκευή 20 Φεβρουαρίου πήρε ο βαρυποινίτης που εμπλέκεται στο επεισόδιο που οδήγησε στον θάνατο ενός κρατουμένου στις φυλακές Δομοκού το βράδυ της Κυριακής.

Ο κατηγορούμενος από τη Βουλγαρία αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Ο δικηγόρος του, Αθανάσιος Τάρτης, ανέφερε ότι ο εντολέας του βρισκόταν στο γραφείο του Αρχιφύλακα για δική του υπόθεση, όταν εμφανίστηκε ο 43χρονος κρατούμενος, βρίζοντας και απειλώντας.

Σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, αρχικά έστρεψε το περίστροφο στον Αρχιφύλακα κι όταν του φώναξε, το έστρεψε και προς εκείνον. Πάλεψαν και ο κατηγορούμενος κατάφερε να του αποσπάσει το όπλο και να τον πυροβολήσει.

Δεν ήταν παρών ο Αλκέτ Ριζάι

Ο κ. Τάρτης τόνισε ότι «δεν ήταν μπροστά ο Αλκέτ Ριζάι» και διευκρίνισε ότι τη στιγμή της αιματηρής συμπλοκής παρόντες ήταν μόνο το θύμα, ο κατηγορούμενος και ο αρχιφύλακας.

Σχετικά με τα γεγονότα, ο συνήγορος ανέφερε: «Μου είπε ότι το θύμα μπήκε μέσα στο αρχειοφυλακείο, έβγαλε το όπλο, καθύβρισε και απείλησε τον αρχιφύλακα ότι θα τον σκοτώσει. Ο εντολέας μου μπήκε μπροστά και του είπε: 'Τι είναι αυτά που κάνεις;'. Εκείνος γύρισε το όπλο αρχικά προς τον δικό μου εντολέα και στη συνέχεια ξανά προς τον αρχιφύλακα, απειλώντας ότι θα τον σκοτώσει. Εκείνη τη στιγμή, ο εντολέας μου του έπιασε το χέρι, του τράβηξε το όπλο, τραβήχτηκε προς τα πίσω και πυροβόλησε».

Παράλληλα, ο κ. Τάρτης ανέφερε: «αναγκάστηκε να το κάνει για να μπορέσει να σώσει, τόσο τον αρχιφύλακα, όσο και τον ίδιο του τον εαυτό…»

Όσον αφορά τον λόγο παρουσίας του εντολέα του στο γραφείο του Αρχιφύλακα, ο κ. Τάρτης είπε: «είχε πάει γιατί ήθελε να συζητήσει ένα θέμα που αφορούσε τη μεταγωγή του την ερχόμενη Τετάρτη, στον Αρειο Πάγο για υπόθεσή του».

«Υπάρχουν τρεις σφαίρες»

Για την παρουσία του θύματος στον ίδιο χώρο και μάλιστα οπλισμένου, ο συνήγορος εμφανίστηκε επιφυλακτικός: «Δεν γνωρίζω ούτε πώς πήγε ούτε γνωρίζω την πορεία του όπλου. Γνωρίζω όμως ότι, σύμφωνα με τον εντολέα μου, υπήρχε θέμα επειδή ο αρχιφύλακας είχε ζητήσει μεταγωγή του από τις φυλακές Δομοκού. Τώρα, αν αυτό είναι αληθές ή όχι, δεν το γνωρίζω».

Σχετικά με τους πυροβολισμούς, ο κ. Τάρτης δήλωσε: «υπάρχουν τρεις σφαίρες. Οι δύο κατέληξαν στο κεφάλι του θύματος και μία ακόμη που δεν κατέληξε κάπου», ενώ σημείωσε ότι «οι ιατροδικαστικές εξετάσεις αναμένεται να ρίξουν φως στις συνθήκες του θανάτου».

Τέλος, ανέφερε ότι «ο εντολέας μου φέρει τραύματα στα χέρια, γεγονός που καταδεικνύει ότι υπήρξε πάλη πριν το συγκεκριμένο περιστατικό» και ότι θα ζητηθεί «να εξεταστεί από ιατροδικαστή».

«Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό»

Για την υπόθεση μίλησε και η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου αποκαλύπτοντας ότι υπάρχει στη διάθεση των Αρχών βιντεοληπτικό υλικό.

«Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ένας κρατούμενος έχει συλληφθεί για ανθρωποκτονία, οδηγήθηκε κανονικά στον εισαγγελέα και παραπέμφθηκε στον ανακριτή. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει πως η έρευνα της Αστυνομίας σταματάει εδώ. Υπάρχει βιντεοληπτικό υλικό - όχι στον χώρο που συνέβη το περιστατικό - από το οποίο σε κάθε περίπτωση μπορούμε να εξάγουμε συμπεράσματα», δήλωσε η κ. Δημογλίδου μιλώντας στον ΣΚΑΪ.

