Φωτιά στο όρος Όρβηλος: 11.860 στρέμματα παρθένου δάσους καμένα, καταγράφει το Copernicus

Για 28η μέρα καίει παρθένο δάσος η φωτιά στο όρος Όρβηλος στις Σέρρες και σύμφωνα με την υπηρεσία διαχείρισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης (EMS) του Copernicus να καταγράφει 11.860 στρέμματα καμένα.

Η φωτιά στο όρος Όρβηλος εξακολουθεί να καίει αλλά έχει επιβραδυνθεί, ενώ μέχρι και χθες, Τρίτη 13 Αυγούστου, το Copernicus είχε εντοπιστεί συνολική καμένη έκταση 11.860 στρεμμάτων.

#EMSR740 #Greece 🇬🇷 & #Bulgaria 🇧🇬



The #wildfire on the Orvilos/Slavyanka mountain is still burning but has slowed down 🔥



Our #MappingTeam has delivered its 13th Delineation Product



➡️As of 13 August, a total burnt area of 1,186 ha has been detected (+51 ha over 5 days) pic.twitter.com/naHNdqt9IU