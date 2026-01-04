Φωτιά στη Νέα Σμύρνη: Καταστράφηκε ολοσχερώς κατάστημα

Φωτιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής 4 Ιανουαρίου σε επιχείρηση, στη Νέα Σμύρνη, που σύμφωνα με πληροφορίες, καταστράφηκε ολοσχερώς.

Πρόκειται για κατάστημα περιποίησης νυχιών το οποίο βρίσκεται επί της πλατείας Ηρώων Κύπρου. Η κλήση στην Πυροσβεστική πραγματοποιήθηκε περί τις 3:05, με τις δυνάμεις να σπεύδουν στο σημείο. Στην κατάσβεση επιχείρησαν 9 πυροσβέστες με 3 οχήματα.

Το κατάστημα καταστράφηκε ολοσχερώς χωρίς ωστόσο να κινδυνεύσουν άλλα κτίρια της περιοχής. Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, δεν έχει γίνει σαφές ακόμη, ποιος θα αναλάβει την προανάκριση για την φωτά, από τη στιγμή δεν έχουν αποκλειστεί οι εκτιμήσεις για ενέργεια η οποία να απαιτεί εμπλοκή της αστυνομίας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του OPEN, η φωτιά ξέσπασε για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. «Είναι όλα στάχτη, ευτυχώς δεν κινδύνευσε ανθρώπινη ζωή. Στο κτίριο στεγάζονται άλλα δύο σπίτια με επτά ανθρώπους, ευτυχώς υπήρχε έξοδος κινδύνου και κατάφεραν να βγουν όλοι σώοι και αβλαβείς. Οι γείτονες ξύπνησαν από τα σπασμένα τζάμια που άκουγαν, ήταν πολύ δυνατός ο θόρυβος. Η Πυροσβεστική ήλθε δύο φορές γιατί μετά ξέσπασε νέα εστία», κατά τις ίδιες πληροφορίες.