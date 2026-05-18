Φαράγγι της Σαμαριάς: Ανοιχτό από αύριο στο κοινό

Την έναρξη λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού Σαμαριάς για το έτος 2026 ανακοίνωσε ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής.

Συγκεκριμένα, η λειτουργία του δρυμού ως επισκέψιμου χώρου θα ξεκινήσει αύριο, Τρίτη 19 Μαΐου, στο σύνολό του, και από τις δύο εισόδους, δεδομένου ότι ο ΟΦΥΠΕΚΑ έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες εργασίες ετήσιας συντήρησης του μονοπατιού, των υποδομών, των επικοινωνιών και όλων των λειτουργιών που σχετίζονται με την επισκεψιμότητα του δρυμού και την ασφάλεια των επισκεπτών.

Φέτος, για δεύτερη χρονιά, έχει εξασφαλιστεί, σύμφωνα με τη διοίκηση του οργανισμού, η χρήση εφαρμογής nowcasting, για προειδοποίηση ενδεχόμενου εμφάνισης έντονων και ακραίων καιρικών φαινομένων εντός δύο ωρών, σε συγκεκριμένα κρίσιμα σημεία του φαραγγιού. Επίσης από την πρώτη ημέρα λειτουργίας θα υπάρχει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό.

Με βάση τον κανονισμό λειτουργίας του Εθνικού Δρυμού (ΦΕΚ (Β' 5266), οι επισκέπτες οφείλουν να σέβονται και να προστατεύουν το φυσικό περιβάλλον του Εθνικού Δρυμού, καθώς και να συμμορφώνονται με τον κανονισμό κατά την είσοδο, έξοδο και παραμονή τους σε αυτόν.

Επίσης, αναλαμβάνουν παντός είδους ατομική ευθύνη για την ασφάλειά τους κατά την είσοδο και παραμονή τους εντός των ορίων του Εθνικού Δρυμού, αποδεχόμενοι τους κινδύνους, ιδίως σε περιπτώσεις έκτακτων και απρόβλεπτων περιστατικών και οφείλουν να λαμβάνουν οποιαδήποτε μέτρα κρίνουν απαραίτητα για την ασφάλειά τους.

Ο ΟΦΥΠΕΚΑ έχει μεριμνήσει ώστε να παρέχονται δωρεάν κράνη και στις δύο εισόδους του Εθνικού Δρυμού, η οποία όμως χρήση τους είναι προαιρετική αλλά ισχυρά συνιστώμενη.

Οι επισκέπτες, επιπλέον, οφείλουν να συμμορφώνονται απόλυτα με τυχόν έκτακτες ρυθμίσεις ή απαγορεύσεις εισόδου και παραμονής εντός του Εθνικού Δρυμού, καθώς και, σε κάθε περίπτωση, με τις οδηγίες και υποδείξεις του προσωπικού των αρμόδιων υπηρεσιών ή των αναδόχων αυτών.

Η λειτουργία του φαραγγιού δύναται να αναστέλλεται από συγκεκριμένες συνθήκες όπως προβλέπει και με όσα έχει εγκρίνει η Αντιπεριφέρεια Κρήτης και βάσει των όσων προβλέπονται στο Επιχειρησιακό Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών για την προστασία των επισκεπτών από φυσικούς κινδύνους στο φαράγγι της Σαμαριάς.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ