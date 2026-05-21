Αμαλιάδα: Συνελήφθησαν οι τρεις ανήλικες για ξυλοδαρμό έξω από σχολείο

Στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Ηλείας οδηγήθηκαν τρεις 13χρονες μαθήτριες, μετά από περιστατικό ξυλοδαρμού έξω από γυμνάσιο στην Αμαλιάδα.

Μία από τις ανήλικες τραυματίστηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν χθες το μεσημέρι στη σύλληψη των τριών ανήλικων κοριτσιών, με την κατηγορία να αφορά σε σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες μαζί με τις ανήλικες συνελήφθησαν και τρεις γονείς τους, οι οποίοι κατηγορούνται για παραμέληση της εποπτείας των παιδιών τους.

Για τις τρεις συλληφθείσες έχει παραγγελθεί ιατροδικαστική εξέταση. Οι έρευνες για το περιστατικό διεξήχθησαν από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ήλιδας και την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πατρών.

Το συμβάν στην Αμαλιάδα

Αφορμή για τη συμπλοκή των ανήλικων κοριτσιών φαίνεται να στάθηκαν προσωπικές διαφορές. Το επεισόδιο πήρε γρήγορα διαστάσεις και η μία 13χρονη μαθήτρια δέχθηκε φυσική βία από τις δύο συμμαθήτριές της.

Καθηγήτρια που βρισκόταν σε εφημερία αντιλήφθηκε τα όσα έγιναν και οδήγησε τις μαθήτριες στη διευθύντρια του σχολείου. Η ανήλικη που δέχτηκε την επίθεση μεταφέρθηκε από τη μητέρα της αρχικώς στο Νοσοκομείο Αμαλιάδας, όπου εξετάστηκε. Όπως φέρεται να υποστήριξε η ίδια, οι δύο συμμαθήτριές της την τράβηξαν από τα μαλλιά και της προκάλεσαν νυχιές στην πλάτη και στα χέρια.

Την ίδια ώρα, ο πατέρας της ανήλικης μετέβη στην αστυνομία, προκειμένου να υποβάλει μήνυση για το περιστατικό. Στη συνέχεια, η 13χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων στην Πάτρα, ώστε να εξεταστεί και από γιατρό εκεί καθώς πρόκειται για ανήλικη.

Με πληροφορίες από «Πελοπόννησος» και ΕΡΤ