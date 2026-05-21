Τροχαίο στη Ρόδο: Ελεύθερος υπό όρους ο 44χρονος - Όσα υποστήριξε στην απολογία του

Τη θλίψη του για τον θάνατο των δύο θυμάτων εξέφρασε χθες κατά την απολογία του στον ανακριτή Ρόδου ο κατηγορούμενος για το τραγικό δυστύχημα την περασμένη Κυριακή και αρνήθηκε κάθε κατηγορία που του αποδίδεται.

Ο 44χρονος, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, αφέθηκε ελεύθερος με αυστηρούς περιοριστικούς όρους.

Ειδικότερα, του επιβλήθηκαν οι όροι της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, της εμφάνισής του το πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα στο Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής του, της καταβολής εγγυοδοσίας ποσού 50.000 ευρώ, της αφαίρεσης του διπλώματος οδήγησής του και της απαγόρευσης χρήσης οποιουδήποτε μηχανοκίνητου μέσου.

Τι είπε στην απολογία του ο 44χρονος για το τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο

Ο 44χρονος, συνοδευόμενος από τους συνηγόρους του κ.κ. Στέλιο Κιουρτζή, Δήμο Μουτάφη και Μανώλη Ζέζιο, κατά την απολογία του, σύμφωνα με πληροφορίες της «Ροδιακής», αρνήθηκε πλήρως την αντικειμενική και υποκειμενική στοιχειοθέτηση των αποδιδόμενων αδικημάτων σε βάρος του.

Αναφορικά με το δυστύχημα, ο 44χρονος είπε ότι κινούνταν με το αυτοκίνητό του με κατεύθυνση από Λίνδο προς Ρόδο με πράσινο σηματοδότη.

Από το αντίθετο ρεύμα, το όχημα των δύο γυναικών επιχείρησε αιφνίδια αναστροφή ή αριστερή στροφή, εισερχόμενο κάθετα στην πορεία του, σύμφωνα με την απολογία του. Τότε, είπε ο 44χρονος, πως εκείνος επιχείρησε αποφευκτικό ελιγμό και πέδηση, χωρίς όμως να καταστεί δυνατή η αποφυγή της σύγκρουσης.

Ο ίδιος αναφέρθηκε και στην τεχνική δυσλειτουργία του φωτεινού σηματοδότη στο ρεύμα των δύο γυναικών, όπου δεν λειτουργούσε το κόκκινο, ενώ λειτουργούσαν οι λοιπές ενδείξεις (πορτοκαλί και πράσινο).

Η δυσλειτουργία αυτή θεωρείται, σύμφωνα με τον κατηγορούμενο, αιτιωδώς συνδεδεμένη με την έναρξη του επικίνδυνου ελιγμού από το έτερο όχημα.

Ο 44χρονος, απολογούμενος, υποστήριξε ότι το αποδεικτικό υλικό σε βάρος του είναι ανεπαρκές, ενώ αναφορικά με τις καταθέσεις δύο μαρτύρων, τις χαρακτήρισε «αντιφατικές» ως προς την ορατότητα και την κατεύθυνση των σηματοδοτών.

Σε δηλώσεις υποστήριξης της κατηγορίας σε βάρος του 44χρονου προέβησαν χθες οι συγγενείς των δύο άτυχων γυναικών.

Με πληροφορίες από Ροδιακή

