Νέα 24ωρη πανελλαδική απεργία στον επισιτισμό: Η ανακοίνωση της ΠΟΕΕΤ

Σε 24ωρη πανελλαδική απεργία προχωρούν στις 24 Ιουνίου οι εργαζόμενοι σε επισιτισμό-τουρισμό.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στον Επισιτισμό – Τουρισμό, η ολομέλεια της διοίκησης εξηγεί τους λόγους που οδηγήθηκε σε αυτή την απόφαση.

Αναλυτικά, η ΠΟΕΕΤ αναφέρει:

«Η Ολομέλεια της Διοίκησης της ΠΟΕΕΤ αποφάσισε ομόφωνα την πραγματοποίηση 24ΩΡΗΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΗΣ ΑΠΕΡΓΙΑΣ στον κλάδο μας, μιας και Κυβέρνηση και εργοδοσία δεν μας αφήνουν άλλη επιλογή.

Η ανέχεια που μαστίζει τους εργαζόμενους δεν έχει προηγούμενο καθώς οι αυξήσεις που προβλέπονται από τις Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις τις εξαϋλώνει η ακρίβεια και ο πληθωρισμός και ότι απομένει από το εισόδημα 6 μηνών τα αρπάζει το κράτος μέσω της φορολογίας.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν ΑΠΕΡΓΟΥΜΕ ΣΤΙΣ 24 ΙΟΥΝΙΟΥ γιατί....

Εδώ και 2 χρόνια τώρα περιμένουμε μια απάντηση από το Υπουργείο Εργασίας για την χρονική ισχύ του επιδόματος ανεργίας των εποχικά εργαζομένων που είναι και ο κύριος λόγος μαζικής φυγής των εργαζομένων από τον κλάδο. Όσοι εποχικά εργαζόμενοι κάνουν φορολογική δήλωση αυτές τις ημέρες η εφορία τους στέλνει χρεωστικά εκκαθαριστικά από 400 – 700 ευρώ, καθώς η αύξηση του κατώτατου μισθού συμπαρασύρει και το Ταμείο Ανεργίας και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την υπέρβαση του αφορολόγητου ορίου.

Εδώ και 3 χρόνια δεν υπάρχει καθολική εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας στον κλάδο, καθώς όποιο ξενοδοχείο ή εστιατόριο έχει κύριο κωδικών δραστηριότητας ξένο προς τον κλάδο (π.χ. κατασκευαστική ή γεωργική ή χωματουργική εταιρεία) δεν έχει υποχρέωση εφαρμογής ψηφιακής κάρτας εργασίας.

Εδώ και 10ετίες οι απάνθρωπες εργασιακές συνθήκες με την 7ήμερη εργασία των 14 ωρών ημερησίως, πλέον έχουν νομοθετηθεί και είναι νόμιμες με τον νόμο για 13ωρο στον ίδιο εργοδότη.

Δεν εφαρμόζονται οι Κλαδικές Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας που πρόσφατα υπογράφηκαν στο πλαίσιο της "Κοινωνικής Συμφωνίας" με κύρια υπαιτιότητα των εργοδοτών που σε συνδυασμό με την έλλειψη ελεγκτικών μηχανισμών έχουν μετατρέψει τον κλάδο σε ένα αποκρουστικό μοντέλο εργασίας περασμένων δεκαετιών.

Γεμίζουν τα νησιά μας και οι Τουριστικοί προορισμοί με συνανθρώπους μας από τρίτες χώρες που κανείς δεν ξέρει πόσοι είναι, που είναι, που μένουν, πως αμείβονται;

Αναλυτικά θα αναφερθούμε στους λόγους της Απεργιακής κινητοποίησης τις επόμενες ημέρες όπου κλιμάκια της ΠΟΕΕΤ θα πραγματοποιήσουν επισκέψεις σε χώρους εργασίας και περιφερειακές επισκέψεις στα κατά τόπους Σωματεία για την καλύτερη δυνατή οργάνωση της Απεργίας.

Ένα είναι σίγουρο,

Πλέον οι εργαζόμενοι στον Τουρισμό – Επισιτισμό δεν θα ανεχτούμε άλλη εκμετάλλευση και εμπαιγμό!».