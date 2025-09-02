Εύβοια: Πέθανε και ο 35χρονος συνοδηγός της μηχανής από το τροχαίο δυστύχημα στα Ψαχνά

Έφυγε από τη ζωή και ο συνοδηγός της μηχανής, μετά το τροχαίο δυστύχημα τα ξημερώματα της Κυριακής στα Ψαχνά.

Το τροχαίο σημειώθηκε λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες ως τώρα συνθήκες η μηχανή συγκρούστηκε με ΙΧ στην περιοχή των Ψαχνών στο ύψος του εργοστασίου Παλίρροια.

Ο 23χρονος οδηγός της μηχανής υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο 35χρονος μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο των Αθηνών όπου και νοσηλευόταν διασωληνωμένος με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline.gr, τα ξημερώματα της Τρίτης κατέληξε μετά από μάχη των γιατρών για να κρατηθεί στη ζωή.

Αξίζει να σημειωθεί πως μετά το τροχαίο, ο οδηγός του αυτοκινήτου έφερε ελαφρότερα τραύματα και δεν κινδύνευσε η ζωή του.

Facebook Twitter Φωτ. από το τροχαίο δυστύχημα στην Εύβοια / eviaonline.gr

