Δύο τροχαία στην Εύβοια: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες

Δύο τροχαία σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου και τα ξημερώματα της Κυριακής στην Εύβοια με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή τους ένας αναβάτης μοτοσυκλέτας και να τραυματιστούν συνολικά 4 άνθρωποι.

Ειδικότερα, το ένα τροχαίο συνέβη λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με Ι.Χ. στην περιοχή των Ψαχνών στο ύψος του Εργοστασίου Παλίρροια στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων. Σύμφωνα με το eviaonline ο ένας εκ των δύο αναβατών της μηχανής, ένας 21χρονος, υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο άλλος, ένας 23χρονος, είναι διασωληνωμένος με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ένας ηλικιωμένος, έχει ελαφρότερα τραύματα και δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Νωρίτερα, χθες, Σάββατο σημειώθηκε τροχαίο με δύο τραυματίες. Αγροτικό όχημα που κινούνταν στο δρόμο Καρύστου – Μαρμαρίου κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός δρόμου και έπεσε σε χαντάκι με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα και να διακομιστούν στο νοσοκομείο Καρύστου.