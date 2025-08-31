ΕΛΛΑΔΑ
Δύο τροχαία στην Εύβοια: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες

Το θανατηφόρο τροχαίο συνέβη λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με Ι.Χ. στην περιοχή των Ψαχνών

Φωτ. αρχείου: Eurokinissi
Δύο τροχαία σημειώθηκαν το βράδυ του Σαββάτου και τα ξημερώματα της Κυριακής στην Εύβοια με αποτέλεσμα να χάσει την ζωή τους ένας αναβάτης μοτοσυκλέτας και να τραυματιστούν συνολικά 4 άνθρωποι.

Ειδικότερα, το ένα τροχαίο συνέβη λίγο μετά τη 1:00 τα ξημερώματα όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες μοτοσυκλέτα συγκρούστηκε με Ι.Χ. στην περιοχή των Ψαχνών στο ύψος του Εργοστασίου Παλίρροια στο Δήμο Διρφύων Μεσσαπίων. Σύμφωνα με το eviaonline ο ένας εκ των δύο αναβατών της μηχανής, ένας 21χρονος, υπέκυψε στα τραύματά του, ενώ ο άλλος, ένας 23χρονος, είναι διασωληνωμένος με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο οδηγός του αυτοκινήτου, ένας ηλικιωμένος, έχει ελαφρότερα τραύματα και δεν κινδυνεύει η ζωή του.

Νωρίτερα, χθες, Σάββατο σημειώθηκε τροχαίο με δύο τραυματίες. Αγροτικό όχημα που κινούνταν στο δρόμο Καρύστου – Μαρμαρίου κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του, βγήκε εκτός δρόμου και έπεσε σε χαντάκι με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άτομα και να διακομιστούν στο νοσοκομείο Καρύστου.

