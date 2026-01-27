«Έξυπνες κάμερες» στην Αττική: Πού έχουν τοποθετηθεί και ποιες παραβάσεις καταγράφουν

Οι «έξυπνες κάμερες» έχουν τοποθετηθεί στην Αττική, στο πλαίσιο του σχεδίου του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και ήδη λειτουργούν σε βασικούς οδικούς άξονες της πρωτεύουσας.

Αναφορικά με τη λειτουργία τους, έως το τέλος του Ιανουαρίου οι «έξυπνες» κάμερες θα αρχίσουν να καταγράφουν παραβάσεις στους δρόμους της Αττικής, στέλνοντας τις κλήσεις στα κινητά τηλέφωνα των παραβατών.

«Έξυπνες κάμερες»: Τα σημεία όπου έχουν τοποθετηθεί στην Αττική

Πανεπιστημίου και Βασιλίσσης Σοφίας

Μεσογείων και Χαλανδρίου

Μαραθώνος και Φλέμινγκ

Συγγρού και Αγίας Φωτεινής

Βουλιαγμένης και Τήνου

«Έξυπνες κάμερες»: Οι παραβάσεις που «έγραψαν»

Το διάστημα από 18 έως 21 Ιανουαρίου, οι «έξυπνες» κάμερες της Τροχαίας, που λειτουργούν πιλοτικά, έχουν καταγράψει: