Σε πλήρη λειτουργία από σήμερα οι «έξυπνες» κάμερες - Ξεκινά η αποστολή προστίμων στους οδηγούς

Σε επίσημη λειτουργία τέθηκε από σήμερα το σύστημα των «έξυπνων» καμερών στην Αττική, σηματοδοτώντας μια νέα εποχή στην επιτήρηση της κυκλοφορίας και στην προσπάθεια ενίσχυσης της οδικής ασφάλειας.

Οι κάμερες είναι τοποθετημένες σε κεντρικούς οδικούς άξονες και σημεία αυξημένης επικινδυνότητας και αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για την αυτόματη καταγραφή παραβάσεων, όπως υπερβολική ταχύτητα, παραβίαση ερυθρού σηματοδότη, χρήση κινητού τηλεφώνου και μη χρήση ζώνης ασφαλείας ή κράνους.

Η παράβαση θα καταγράφεται σε πραγματικό χρόνο χωρίς την παρουσία της Τροχαίας και η κλήση θα αποστέλλεται στον οδηγό μέσω sms ή μέσω gov.gr ή με email.

Σταδιακά έως τον Ιούνιο θα βρίσκονται σε λειτουργία 388 κάμερες σε όλη την Αττική.

Οι αρμόδιες αρχές επισημαίνουν ότι η λειτουργία των καμερών γίνεται στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία προσωπικών δεδομένων, ενώ τα στοιχεία που συλλέγονται θα χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για σκοπούς οδικής ασφάλειας και βεβαίωσης παραβάσεων.

Με την έναρξη της επίσημης λειτουργίας τους, οι «έξυπνες» κάμερες αναμένεται να αποτελέσουν βασικό εργαλείο για τη μείωση των τροχαίων και τη βελτίωση της καθημερινής μετακίνησης των πολιτών στην Αττική.

Πάνω από 40.000 παραβάσεις σε ένα μήνα

Από τις 18 Δεκεμβρίου 2025 έως τις 21 Ιανουαρίου 2026, όταν το σύστημα λειτουργούσε πιλοτικά, οι κάμερες κατέγραψαν 40.691 παραβάσεις.

Από αυτές:

28.736 για ερυθρό σηματοδότη και διάβαση πεζών

10.500 για χρήση κινητού και μη χρήση ζώνης

1.455 για υπέρβαση ορίου ταχύτητας

Έξυπνες κάμερες: Σε ποιους δρόμους έχουν τοποθετηθεί