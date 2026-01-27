Επίθεση στο Χαλάνδρι: 54χρονος τραυμάτισε την αδελφή του

Άνδρας 54 ετών επιτέθηκε και τραυμάτισε την αδελφή του με στιλό στο μάτι, στο Χαλάνδρι

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει ρεπορτάζ του Action24, η αστυνομία δέχθηκε κλήση λίγο πριν από τις 08:30 το πρωί, με αναφορά για σοβαρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο σε οικία στο Χαλάνδρι.

Ο άνδρας φέρεται να επιτέθηκε και να τραυμάτισε με στιλό στο μάτι την 48χρονη αδελφή του. Η γυναίκα παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς».

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, υποβάλλεται σε εξετάσεις. Ο λόγος της επίθεσης παραμένει άγνωστος. Πληροφορίες που επικαλείται ο τηλεοπτικός σταθμός αναφέρουν ότι η γυναίκα ζούσε μαζί με τον αδελφό της, ο οποίος φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχολογικά προβλήματα, στο ίδιο διαμέρισμα με την ηλικιωμένη μητέρα τους.