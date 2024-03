Επιχείρηση Ασπίδες: Η φρεγάτα Υδρα απέπλευσε από το Τζιμπουτί και ήδη πλέει στην περιοχή αποστολής

Η φρεγάτα «Ύδρα» απέπλευσε από το λιμάνι του Τζιμπουτί και ήδη βρίσκεται στη «ζώνη της φωτιάς» στην Ερυθρά Θάλασσα για την αποστολή της στο πλαίσιο της επιχείρησης «Ασπίδες».

Έχοντας κάνει στάση στο λιμάνι του Τζιμπουτί, για τις ανάγκες της ανάγκες της επιχείρησης «Ασπίδες», η φρεγάτα Ύδρα πλέει ήδη στις περιοχές τις οποίες οι Χούτι, οι αντάρτες που ελέγχουν τα νότια της Υεμένης, έχουν διαταράξει τους τελευταίους μήνες, με επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων, δημιουργώντας προβλήματα στη ναυτιλία.

Το ταξίδι της φρεγάτας «Ύδρα» ξεκίνησε στις 26 Φεβρουαρίου, και στις 3 Μαρτίου, το ελληνικό πολεμικό πλοίο πολλαπλών αποστολών τύπου F-452, έφτασε στον προορισμό του στο Τζιμπουτί.

Υπενθυμίζεται ότι η επιχείρηση «Ασπίδες» της Ευρωπαϊκής Ένωσης αποσκοπεί στην ασφάλεια της θάλασσας και την ελευθερία της ναυσιπλοίας των εμπορικών πλοίων στην Ερυθρά θάλασσα. Η προστασία και η ασφάλεια στην περιοχή έρχεται σε απάντηση των επιθέσεων των ανταρτών Χούτι που γίνονται από τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους λόγω του πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς.

Εκτός από την Ελλάδα στην επιχείρηση συμμετέχει και η Ιταλία με ένα αντιτορπιλικό και φρεγάτες από τη Γερμανία και από τη Γαλλία. Σημειώνεται δε, ότι το στρατηγείο της ευρωπαϊκής επιχείρησης είναι στη Λάρισα.

Η ενίσχυση της δύναμης της επιχείρησης «Ασπίδες» από τη φρεγάτα «Ύδρα», έρχεται στον απόηχο μιας κλιμάκωσης στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας που σημειώθηκε την Κυριακή, καθώς οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν κατά αντιπλοϊκών πυραύλων των ανταρτών της Υεμένης, με τους Χούτι να απαντούν επιτιθέμενοι «εναντίον ενός αριθμού αμερικανικών πολεμικών πλοίων», ενώ και γαλλικό αντιτορπιλικό της επιχείρησης «Ασπίδες» ανακοίνωσε ότι κατέστρεψε drone των ανταρτών τα οποία κινούνταν σε «επιθετικό σχηματισμό».

Όπως ανακοινώθηκε, τα ξημερώματα του Σαββάτου, μεταξύ 04:00-07:00 (ώρα Τζιμπουτί), ένα γαλλικό αντιτορπιλικό που συμμετέχει στην επιχείρηση «Ασπίδες» της EUNAVFOR, προχώρησε σε αναγνώριση 4 drone των Χούτι της Υεμένης, να πετούν σε επιθετικό σχηματισμό.

On 9 March 2024, between 0400 and 0700 (Djibouti time), an EUNAVFOR ASPIDES French destroyer shot down 4 UAVs flying an attack profile from Houthi-controlled territories and posed a direct threat to the freedom of navigation.#operationASPIDES @FFEAU_ALINDIEN @EtatMajorFR pic.twitter.com/ieg3PxmsO9 — EUNAVFOR ASPIDES (@EUNAVFORASPIDES) March 9, 2024

Αφής στιγμής ο σκοπός της επιχείρησης «Ασπίδες» είναι αμυντικός και τα drone «αποτελούσαν άμεση απειλή» εξουδετερώθηκαν από το γαλλικό αντιτορπιλικό, τονίζεται στην ανακοίνωση.

Οι αντάρτες Χούτι της Υεμένης, ευθυγραμμισμένοι με το Ιράν, στόχευσαν το αμερικανικό πλοίο μεταφοράς χύδην φορτίου Propel Fortune στον Κόλπο του Άντεν, δήλωσε ο στρατιωτικός εκπρόσωπος της οργάνωσης Γιάχια Σαρέα σε τηλεοπτική ομιλία νωρίς το Σάββατο.

Ο εκπρόσωπος είπε επίσης ότι στόχευσαν «έναν αριθμό αμερικανικών πολεμικών αντιτορπιλικών στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν με 37 drones».

بيانٌ صادرٌ عنِ القواتِ المسلحةِ اليمنية



بسمِ اللهِ الرحمنِ الرحيم

قال تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ) صدقَ اللهُ العظيم



انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ وضمنَ الردِّ على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ… pic.twitter.com/V1cHztTrBp — العميد يحيى سريع (@army21ye) March 9, 2024

Οι Χούτι λένε ότι έχουν επιτεθεί σε ναυτιλιακές λωρίδες σε ένδειξη αλληλεγγύης με τους Παλαιστίνιους στον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς στη Γάζα.

Το διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Μέσης Ανατολής (U.S. Central Command ή CENTCOM) ανακοίνωσε τα ξημερώματα του Σαββάτου, πως αμερικανικές δυνάμεις εξαπέλυσαν την Παρασκευή επιδρομή εναντίον θέσεων των Χούτι στην Υεμένη, βάζοντας στο στόχαστρό τους δύο πυραύλους που χρησιμοποιούνται σε επιθέσεις εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

March 8 Red Sea Update



At approximately 9:50 a.m. (Sanaa time), United States Central Command conducted a self-defense strike against two Iranian-backed Houthi terrorists’ truck-mounted anti-ship missiles in Houthi-controlled areas of Yemen.



At approximately 3:55 p.m. (Sanaa… pic.twitter.com/hVqCB6Byfp — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 9, 2024

Στην ίδια ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι «στις 3:55 μ.μ. (τοπική ώρα) τρομοκράτες Χούτι εκτόξευσαν από την Υεμένη δύο βαλλιστικούς πυραύλους εναντίον του πλοίου M/V Propel Fortune υπό σημαία Σιγκαπούρης», το οποίο έπλεε στον Κόλπο του Άντεν. Σύμφωνα με τη CENTCOM, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές.

US and Coalition Defeat Houthi Attack in Red Sea Area



Between 4 a.m. and 6:30 a.m. (Sanaa time), Iranian-backed Houthi terrorists conducted a large-scale uncrewed aerial vehicle (UAV) attack into the Red Sea and Gulf of Aden. CENTCOM and coalition forces identified the one-way… pic.twitter.com/PJag5PYUfZ — U.S. Central Command (@CENTCOM) March 9, 2024

Με πληροφορίες Reuters

