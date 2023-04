Επεισόδια στην ΑΣΟΕΕ: Νέο βίντεο ντοκουμέντο- Ελεύθερος ο αστυνομικός που πυροβόλησε

Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες πυροβόλησε ο αστυνομικός κατά επεισόδια στην ΑΣΟΕΕ εξετάζουν οι αρχές, την στιγμή που ο ίδιος αφέθηκε ελεύθερος μετά τη σύλληψή του, ενώ παράλληλα νέο βίντεο ντοκουμέντο ήρθε στο φως της δημοσιότητας.

Στο νέο βίντεο από τα επεισόδια στην ΑΣΟΕΕ καταγράφεται η επίθεση των κουκουλοφόρων στο περιπολικό εν μέσω κανονικής ροής οχημάτων μπροστά από το κτίριο του Οικονομικού Πανεπιστημίου.

Το βίντεο προήλθε από κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων.

A policeman shot four rounds in the air after being attacked in the center of Athens when his car was attacked with stones.#Athens #Greece pic.twitter.com/8rhNF1q5DB