Ευλογιά αιγοπροβάτων: Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο στην Ελλάδα ή την ΕΕ, αναφέρει ο ΕΟΦ

Δεν υπάρχει αδειοδοτημένο εμβόλιο κατά της ευλογιάς των αιγοπροβάτων στην Ελλάδα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση τονίζει σε έγγραφό του ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ).

Παράλληλα υπογραμμίζει πως «στη χώρα μας υπεύθυνος Φορέας για την διαχείριση του νοσήματος είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων».

Από την πλευρά του ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης μιλώντας στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων σημείωσε ότι «η αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων πρέπει να γίνεται αποκλειστικά με βάση τα επιστημονικά δεδομένα και το ευρωπαϊκό πλαίσιο. Ο ΕΟΦ, κατόπιν ερωτήματος του υπουργού Κώστα Τσιάρα, μας ενημέρωσε εγγράφως ότι σήμερα δεν υφίσταται αδειοδοτημένο εμβόλιο για την ευλογιά των αιγοπροβάτων ούτε στην Ελλάδα ούτε στην Ευρωπαϊκή Ένωση».

Σύμφωνα με τον ίδιο «επειδή τον πρώτο λόγο πρέπει να έχει η επιστήμη, δημιουργήθηκε Εθνική Επιστημονική Επιτροπή Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, η οποία θα παρακολουθεί καθημερινά τα επιδημιολογικά δεδομένα και θα παρέχει άμεση και τεκμηριωμένη ενημέρωση, καθώς και εισηγήσεις λήψης μέτρων, τις οποίες θα αξιοποιούμε για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση της νοσού».

Συμπλήρωσε δε ότι «το κρίσιμο τώρα είναι η απαρέγκλιτη τήρηση των απαγορεύσεων μετακινήσεων και των μέτρων βιοασφάλειας, οι αυστηροί έλεγχοι και οι προβλεπόμενες κυρώσεις, ώστε να διακόψουμε τη διασπορά, και να προστατεύσουμε την κτηνοτροφία της χώρας».

Ευλογιά αιγοπροβάτων: Κοινό μέτωπο κυβέρνησης - περιφερειών

Το κοινό μέτωπο της κυβέρνησης με τις περιφέρειες της χώρας για την αντιμετώπιση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων επιβεβαιώθηκε σε τηλεδιάσκεψη που συμμετείχαν ο υπουργός και υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας και Χρήστος Κέλλας αντίστοιχα, ο υπουργός και ο υφυπουργός Εσωτερικών, Θεόδωρος Λιβάνιος και Βασίλης Σπανάκης αντίστοιχα, ο υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Θανάσης Κοντογεώργης, ο γγ Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης και οι περιφερειάρχες της χώρας.

Όπως γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ο κ. Τσιάρας ενημέρωσε τους Περιφερειάρχες για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται με στόχο, την ταχύτερη καταβολή αποζημιώσεων των κτηνοτρόφων των οποίων τα ζώα έχουν θανατωθεί, ταχύτερες διαδικασίες προμηθειών υλικών, εργαλείων και υπηρεσιών, ταχύτερη υγειονομική ταφή και μια σειρά άλλων ρυθμίσεων που απαιτούνται για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας.

Επιπλέον, συζητήθηκε με τους περιφερειάρχες η σύσταση της Εθνικής Επιτροπής Διαχείρισης και Ελέγχου της Ευλογιάς, το έργο που έχει αναλάβει και ζητήθηκε η συνεργασία με τους Περιφερειάρχες.

Τέλος, από τη σύσκεψη ομόφωνη ήταν η απόφαση για ενίσχυση της συνεργασίας όλων των διαθέσιμων δυνάμεων για την αντιμετώπιση της ζωονόσου και, κυρίως, η εντατικοποίηση των ελέγχων μέσα από στενότερη συνεργασία με την Ελληνική Αστυνομία.

