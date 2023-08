«Ελλάδα δεν είσαι μόνη σου»- Το μήνυμα της Κομισιόν για τις φωτιές

Την αλληλεγγύη της στην Ελλάδα για τη δοκιμασία που περνάει η χώρα με τις φωτιές εξέφρασε με μήνυμά της η Κομισιόν.

Με μία ανάρτηση στο «Χ» για τις φωτιές στην Ελλάδα, αναφέρει και την ευρωπαϊκή βοήθεια που έχει σταλεί έως τώρα στη χώρα για να συνδράμει στην προσπάθεια κατάσβεσης.

«Ελλάδα, δεν είσαι μόνη σου, η ΕΕ είναι μαζί σου. Συντονίζουμε τη βοήθεια έκτακτης ανάγκης μέσω του μηχανισμού #EUCivilProtection για να βοηθήσουμε την Ελλάδα να καταπολεμήσει τις καταστροφικές πυρκαγιές. Μέχρι στιγμής, έχουν αναπτυχθεί 8 αεροσκάφη, 40 οχήματα και 246 πυροσβέστες από 8 χώρες» αναφέρει το μήνυμά της.

Τα ενεργά μέτωπα αυτή τη στιγμή εντοπίζονται σε πολλές περιοχές μεταξύ των οποίων σε Πάρνηθα, Βοιωτία, Εύβοια, Αλεξανδρούπολη και Ροδόπη. «Από την Παρασκευή έχουμε αντιμετωπίσει 355 δασικές πυρκαγιές. Μόνο το τελευταίο 24ωρο 209 νέες εστίες» σύμφωνα με τον υπουργό Πολιτικής Προστασίας, Βασίλη Κικίλια.

Greece, you are not alone, the EU is with you.



We are coordinating emergency assistance via the #EUCivilProtection Mechanism to help 🇬🇷 fight the devastating wildfires.



So far, 8 aircraft, 40 vehicles and 246 firefighters have been deployed from 8 countries. pic.twitter.com/RS9off1Any