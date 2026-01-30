Έκρηξη στη Βιολάντα: «Δεν υπάρχει οικοδομική άδεια για το υπόγειο» - Αποκαλύφθηκαν λάθη και παραλείψεις

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για τη φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου πέντε εργαζόμενες έχασαν τη ζωή τους τη Δευτέρα.

Όπως προκύπτει από τις έρευνες των Αρχών, που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη τα τελευταία εικοσιτετράωρα για την υπόθεση της Βιολάντα, οι αρμόδιες αρχές είχαν εντοπίσει προβλήματα στη λειτουργία της επιχείρησης ήδη από το 2020.

Συγκεκριμένα, η Περιφέρεια Θεσσαλίας είχε διαπιστώσει παραβάσεις που αφορούσαν τη λειτουργία του εργοστασίου και τη χωροθέτηση δεξαμενών προπανίου, επισημαίνοντας ότι δεν πληρούνταν οι προβλεπόμενες αποστάσεις ασφαλείας.

Η επιχείρηση είχε κληθεί να συμμορφωθεί με τη νομοθεσία, ωστόσο ερευνάται αν αυτό τελικά έγινε. Μετά την τραγωδία, οι έρευνες της Πυροσβεστικής έδειξαν ότι υπήρχε διαρροή προπανίου για μεγάλο χρονικό διάστημα, η οποία προερχόταν από υπόγειες σωληνώσεις. Το αέριο φαίνεται ότι συγκεντρώθηκε στο υπόγειο του εργοστασίου, οδηγώντας στην έκρηξη.

Ωστόσο, ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι το υπόγειο όπου συσσωρεύτηκε το προπάνιο δεν είχε δηλωθεί στις οικοδομικές άδειες. Όπως αποκάλυψε ο αντιδήμαρχος Τρικκαίων, Γιώργος Καταβούτας, από το 2007 έως και σήμερα έχουν εκδοθεί συνολικά οκτώ οικοδομικές άδειες για το κτίριο, χωρίς καμία να αναφέρει την ύπαρξη υπογείου.

Έκρηξη στη Βιολάντα: Παραβάσεις από το 2020 και υπόγειο χωρίς άδεια

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στις 17 Φεβρουαρίου 2020, το Τμήμα Χορήγησης Αδειών Ανάπτυξης και Ενέργειας της Περιφέρειας Θεσσαλίας διαπίστωσε μη συμβατότητα της λειτουργίας της βιοτεχνίας, λόγω της τοποθέτησης δύο υπέργειων δεξαμενών προπανίου, χωρητικότητας 5.000 και 9.000 λίτρων αντίστοιχα, σε απόσταση μικρότερη των 7,5 μέτρων από τα όρια της ιδιοκτησίας.

Στο ίδιο έγγραφο επισημαινόταν ότι, προκειμένου να εξεταστεί η χορήγηση προσωρινής άδειας λειτουργίας, η επιχείρηση όφειλε να συμμορφωθεί με τη σχετική νομοθεσία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στο ζήτημα της νομιμότητας του υπογείου. Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο αρμόδιος αντιδήμαρχος Τρικκαίων, Γιώργος Καταβούτας, αποκάλυψε ότι το υπόγειο του εργοστασίου δεν είχε δηλωθεί σε καμία από τις οικοδομικές άδειες.

Όπως ανέφερε, η πρώτη άδεια του 2007 δεν περιλάμβανε αναφορά σε υπόγειο, ενώ και στις επτά άδειες που εκδόθηκαν μεταγενέστερα δεν δηλώθηκε ποτέ η ύπαρξή του.

Οι έρευνες συνεχίζονται, καθώς στον χώρο υπάρχουν ακόμη συντρίμμια και υλικά που δεν έχουν απομακρυνθεί πλήρως, ενώ εξετάζεται και το ενδεχόμενο απουσίας αισθητήρων ανίχνευσης αερίων στο υπόγειο.

Την ίδια ώρα, συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τα θύματα, με την προκαταρκτική εξέταση να αποκαλύπτει, σύμφωνα με τις αρχές, λάθη, παραλείψεις και απουσία ουσιαστικών ελέγχων που οδήγησαν στην τραγωδία.