Βιολάντα: Εισαγγελική έρευνα για την έκρηξη στα Τρίκαλα - Τι εξετάζεται

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων του Πυροσβεστικού Σώματος έλαβε διευρυμένη εντολή από την εισαγγελία Τρικάλων για λεπτομερή έρευνα σχετικά με το δυστύχημα στη μπισκοτοβιομηχανία «Βιολάντα», όπου έχασαν τη ζωή τους, μετά από έκρηξη, πέντε γυναίκες εργαζόμενες της νυχτερινής βάρδιας.

Στο πλαίσιο αυτό στο μικροσκόπιο των αξιωματικών της ΔΑΕΕ, σε εκτέλεση της εισαγγελικής παραγγελίας, εκτός από τις ευθύνες ή παρανομίες της επιχείρησης, μπαίνουν και όλες οι υπηρεσίες και φορείς που εμπλέκονται στις άδειες κατασκευής και λειτουργίας του εργοστασίου.

Ειδικότερα, η ΔΑΕΕ παρέλαβε την εισαγγελική παραγγελία για προκαταρκτική εξέταση χτες και ήδη έχει ξεκινήσει τη διαδικασία για την πλήρη διαλεύκανση της τραγικής υπόθεσης.

Βιολάντα: Οι δύο κατευθύνσεις της έρευνας

Η έρευνα στρέφεται σε δύο κατευθύνσεις:

Στο τεχνικό κομμάτι, που αφορά στην διάτρηση των σωληνώσεων και τις αιτίες που την προκάλεσαν, με αποτέλεσμα την πολύμηνη και εκτεταμένη διαρροή προπανίου και τη φονική έκρηξη και

Στη διερεύνηση των ενεργειών των αρμόδιων υπηρεσιών, σχετικά με τις προϋποθέσεις λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να διευκρινιστεί αν κάτι δεν έγινε σωστά και να καταλογιστούν οι ευθύνες αν και όπου εντοπιστούν.

Όσον αφορά το πρώτο σκέλος της έρευνας, το κλιμάκιο της ΔΑΕΕ θα προχωρήσει σε εκσκαφή και την εξαγωγή από το έδαφος των σωληνώσεων παροχέτευσης προπανίου από τις δύο υπέργειες δεξαμενές μέχρι τον χώρο παραγωγής της μπισκοτοβιομηχανίας. Οι σωληνώσεις θα σταλούν στα εργαστήρια, προκειμένου να ερευνηθεί το σημείο της διάτρησης και ποιες αιτίες μπορεί να την έχουν προκαλέσει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιοκτήτης της εταιρείας δήλωσε ότι πριν από μερικούς μήνες είχε γίνει ασφαλτόστρωση στο σημείο και δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο από τα βάρη των φορτηγών που περνούσαν να επηρεάστηκαν οι σωλήνες, οι οποίοι εισέρχονταν υπόγεια σε βάθος περίπου 80 εκατοστών. Για το σενάριο αυτό θα αποφανθούν τα εργαστήρια, όπως και αν υπήρξε κάποια διάβρωση, ή αστοχία στις συνδέσεις.

Βιολάντα: Υλικό θα σταλεί στο Γενικό Χημείο του Κράτους

Επίσης θα ληφθεί χώμα και άλλο υλικό από τον τόπο της διαρροής και θα σταλούν στο Γενικό Χημείο του Κράτους να πιστοποιηθεί και επισήμως η ποσότητα του προπανίου που είχε διαρρεύσει. Αυτό, όπως λένε αρμόδια στελέχη, είναι τυπικό, αφού τα μηχανήματα που χρησιμοποίησαν «χτύπησαν κόκκινο», που σημαίνει ότι η διαρροή ήταν πολύ μεγάλη.

Προς το παρόν, λόγω επικινδυνότητας ακόμα από το προπάνιο που έχει διαρρεύσει, έχουν παγώσει οι εργασίες και θα ξεκινήσουν πιθανότατα την άλλη εβδομάδα, ενώ απαγορεύεται να πλησιάσει οποιοσδήποτε την περιοχή χωρίς άδεια εισαγγελέα.

Το δεύτερο και ιδιαιτέρως σοβαρό σκέλος της έρευνας, που αφορά στις παρανομίες και ευθύνες, σύμφωνα με την εισαγγελική εντολή στρέφεται προς όλες τις υπηρεσίες (Διεύθυνση Ανάπτυξης, Πολεοδομία, Πυροσβεστική, κλπ).

Πρέπει να σημειωθεί ότι το τμήμα όπου σημειώθηκε η ισχυρή έκρηξη και πυρκαγιά, κατασκευάστηκε ως επέκταση των αρχικών εγκαταστάσεων και λειτούργησε από το 2007.

Βιολάντα: Δεν υπήρχε στα σχέδια η υπόγεια αποθήκη

Σύμφωνα με τα έως τώρα στοιχεία της έρευνας, από την αρχή δεν υπήρχε στα σχέδια η υπόγεια αποθήκη, καθώς τα σχέδια παρουσίαζαν μόνο το ισόγειο των εγκαταστάσεων, που πληρούσε, όπως λένε, όλες τις προϋποθέσεις λειτουργίας και πυρασφάλειας, ενώ περιλάμβαναν και τις δύο υπέργειες δεξαμενές, από τις οποίες γινόταν η παροχέτευση του προπανίου, που διέρρευσε και προκάλεσε την έκρηξη.

Σημειώνεται επίσης ότι η πτέρυγα αυτή είναι ακριβώς ίδια με το πρώτο τμήμα του εργοστασίου, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 70 μέτρων. Στα σχέδια του πρώτου αυτού κτιρίου, υπάρχει κανονικά το υπόγειο, καθώς και δύο υπόγειες δεξαμενές προπανίου, που εφοδίαζαν τους φούρνους και την παραγωγή.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ίδιας έρευνας, όμως, στα σχέδια ενεργητικής πυρασφάλειας που υποβλήθηκαν τον περασμένο Σεπτέμβριο από την εταιρεία, δεν υπήρχαν οι δύο υπέργειες δεξαμενές της νεότερης πτέρυγας, αλλά αντίθετα είχαν προστεθεί δύο ακόμα υπόγειες κοντά στις παλιές. Αυτές πράγματι είχαν εγκατασταθεί με σκοπό να εφοδιάζουν με προπάνιο την νεότερη πτέρυγα, αλλά δεν είχαν ακόμα συνδεθεί.

Όπως αναφέρουν αρμόδιες πηγές, σε πρώτη φάση, από τους αξιωματικούς της ΔΑΕΕ, που ασχολούνται με την υπόθεση, έχουν κατασχεθεί όλοι οι φάκελοι από την Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας, που αφορούν στη λειτουργία της επιχείρησης από ιδρύσεως της, ενώ θα εξεταστεί αν έχουν τηρηθεί όλες οι διαδικασίες που προβλέπονται από το νόμο από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να απαντηθούν όλα τα ερωτήματα και να πέσει άπλετο φως στην τραγική υπόθεση.