Έκρηξη στη Βιολάντα: Έξι φάκελοι στο μικροσκόπιο των Αρχών για το δυστύχημα στο εργοστάσιο

Οι έρευνες για την έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, καθώς οι αρμόδιες αρχές προσπαθούν να συνθέσουν το παζλ των γεγονότων που οδήγησαν στην τραγωδία.

Η φονική έκρηξη και η πυρκαγιά που ακολούθησε στοίχισαν τη ζωή σε πέντε εργαζόμενες γυναίκες, ενώ άφησαν πίσω τους τραυματίες, κατεστραμμένες εγκαταστάσεις, αλλά και σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες ασφάλειας στο εργοστάσιο.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία της προανάκρισης, το σενάριο που εξετάζεται ως επικρατέστερο είναι αυτό της μακροχρόνιας διαρροής προπανίου, το οποίο συσσωρεύτηκε σε υπόγειους χώρους και αναφλέγηκε υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Παρά τις αναφορές εργαζομένων για έντονη οσμή αερίου τις ημέρες πριν από την έκρηξη, φαίνεται πως δεν ενεργοποιήθηκαν έγκαιρα οι απαραίτητοι μηχανισμοί ελέγχου και πρόληψης.

Την ίδια ώρα οι δικαστικές και τεχνικές έρευνες συνεχίζονται, με τις ευθύνες να διερευνώνται σε όλα τα επίπεδα.

Κατάσχεση έξι φακέλων για την υπόθεση της φονικής έκρηξης στη Βιολάντα

Με την κατάσχεση έξι φακέλων που αφορούν την άδεια λειτουργίας της Βιολάντα, από το 1998 μέχρι σήμερα, επιχειρούν σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες οι Αρχές, να ρίξουν φως στο δυστύχημα.

Οι φάκελοι κατασχέθηκαν την Πέμπτη από την Πυροσβεστική στην Περιφερειακή Ενότητα Τρικάλων και εξετάζονται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, στο πλαίσιο της προκαταρκτικής έρευνας της Εισαγγελίας Πρωτοδικών.

Στο μικροσκόπιο μπαίνουν όλες οι άδειες του εργοστασίου, λειτουργίας, οικοδομικές και πυρασφάλειας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν τηρούνταν τα προβλεπόμενα μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία, το υπόγειο των 400 τ.μ., όπου συσσωρεύτηκε το αέριο και σημειώθηκε η έκρηξη, καθώς και οι δύο δεξαμενές προπανίου, δεν φαίνεται να περιλαμβάνονταν ούτε στη μελέτη πυρασφάλειας ούτε στα πολεοδομικά σχέδια.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, τις επόμενες ημέρες αναμένεται να ζητηθούν και οι οικοδομικές άδειες από την Πολεοδομία.