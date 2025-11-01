Έφτασε στην Ελλάδα η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Έφτασε το μεσημέρι του Σαββάτου στην Ελλάδα, η νέα Αμερικανίδα πρέσβης, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ έφτασε πριν λίγη ώρα στην Αθήνα με ιδιωτική πτήση, όπως ακριβώς προβλέπει το πρωτόκολλο.

Μάλιστα κατά τις ίδιες πληροφορίες, εθεάθη να μεταφέρεται στο νέο της σπίτι στο κέντρο της Αθήνας και πιο συγκεκριμένα στο Κολωνάκι.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η 56χρονη είναι η 25η μόνιμη πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών εγκατεστημένη στην Ελλάδα αλλά και η πρώτη γυναίκα που κατέχει αυτή τη θέση.

Το βράδυ, η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ θα δώσει το παρών σε μια γιορτή για τα 250 χρόνια από την ίδρυση του Σώματος των Αμερικανών Πεζοναυτών σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας.

Στη συνέχεια, η πρώτη επίσημη υποχρέωση της διπλωματικής της θητείας είναι προγραμματισμένη για την Τρίτη, όπου αναμένεται να υποβάλει τα διαπιστευτήριά της στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα.