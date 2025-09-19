ΔΙΕΘΝΗ
Η πρώτη δήλωση Γκίλφοϊλ: «Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να είμαι η πρώτη γυναίκα πρέσβης» των ΗΠΑ στην Ελλάδα

«Σκοπεύω να είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού», είπε η Γκίλφοϊλ

Η πρώτη δήλωση Γκίλφοϊλ: «Η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου» να είμαι η πρώτη γυναίκα πρέσβης» των ΗΠΑ στην Ελλάδα
φωτ.: Getty
Η νέα Αμερικανίδα πρέσβης στην Ελλάδα, Κίμπερλι Γκίλφοϊλ, έκανε τώρα την πρώτη της επίσημη δήλωσή της.

Η Γκίλφοϊλ μέσω της πρεσβείας των ΗΠΑ στην Ελλάδα τονίζει:  «Είμαι εξαιρετικά ευγνώμων στον Πρόεδρο Ντόναλντ Τζ. Τραμπ και στη Γερουσία των Ηνωμένων Πολιτειών για την εμπιστοσύνη που μου έδειξαν. Είναι η μεγαλύτερη τιμή της ζωής μου να υπηρετήσω ως η πρώτη γυναίκα Πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στην Ελληνική Δημοκρατία.

Η Ελλάδα είναι το λίκνο της δημοκρατίας, της ελευθερίας και του κράτους δικαίου — τα ίδια ιδανικά που ενέπνευσαν τους Ιδρυτές των Ηνωμένων Πολιτειών και συνεχίζουν να καθιστούν την Αμερική τη σπουδαιότερη χώρα στον κόσμο. Ως Πρέσβης, ανυπομονώ να συνεργαστώ με τους Έλληνες Συμμάχους μας για την προώθηση της ειρήνης, της ευημερίας και της ασφάλειας στην Ανατολική Μεσόγειο. Σκοπεύω να είμαι υπερήφανη εκπρόσωπος του Προέδρου Τραμπ, σθεναρή υπερασπίστρια των αμερικανικών συμφερόντων και ακλόνητη φίλη της Ελλάδας και του ελληνικού λαού».

Η ορισθείσα Πρέσβης Γκίλφοϊλ θα είναι η 25η Πρέσβης των ΗΠΑ που θα υπηρετήσει στην Ελλάδα μετά την αναβάθμιση της Αμερικανικής Διπλωματικής Αποστολής σε Πρεσβεία το 1942.

