ΕΦΕΤ: Ανακαλεί φιλέτο γαύρου

Πρόκειται για προϊόν που εισάγεται από την Ιταλία

Φιλέτο γαύρου ανακαλεί ο ΕΦΕΤ έπειτα από ανίχνευση βιοτοξίνη (ισταμίνη) σε ποσότητα που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό όριο.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, πρόκειται για φιλέτο γαύρου σε ηλιέλαιο με ονομασία πώλησης «Sardellenfilets in Sonnenblumenöl» και εμπορική ονομασία «Capri».

Ο ΕΦΕΤ καλεί όσους έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν, να μην το καταναλώσουν.

Το προϊόν που ανακαλείται

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. ενημερώθηκε μέσω του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης για τα Τρόφιμα και τις Ζωοτροφές (RASFF), για τη διακίνηση στην ελληνική αγορά φιλέτο γαύρου, 
προέλευσης Ιταλίας, στο οποίο ανιχνεύτηκε, μετά από επίσημο έλεγχο, βιοτοξίνη (ισταμίνη) σε ποσότητα που υπερβαίνει το ανώτατο νομοθετικό όριο.
 

Συγκεκριμένα πρόκειται για φιλέτο γαύρου σε ηλιέλαιο με ονομασία πώλησης “Sardellenfilets in Sonnenblumenöl” και εμπορική ονομασία “Capri”, προέλευσης Ιταλίας, με 
αριθμό παρτίδας L.060327 και ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από 06/03/2027, σε συσκευασία των 140 g. Το εν λόγω προϊόν διακινήθηκε από την επιχείρηση ‘GEOCHRI I.K.E. E.K.Γαλανάκης Ι.Κ.Ε.’ με έδρα την Αττική σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων. Η Περιφερειακή Δ/νση Αττικής του ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου του προϊόντος από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές, που έχουν ήδη προμηθευτεί το εν λόγω προϊόν (φωτογραφία κάτωθι), να μην το καταναλώσουν.

Ελλάδα

