ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί σοκολατάκια εξαιτίας μη αναγραφής στα ελληνικά αλλεργιογόνου συστατικού

«Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν, και έχουν δυσανεξία στη γλουτένη, να μην το καταναλώσουν.», αναφέρεται στην ανακοίνωση του ΕΦΕΤ

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΕΦΕΤ: Ανακαλεί σοκολατάκια εξαιτίας μη αναγραφής στα ελληνικά αλλεργιογόνου συστατικού Facebook Twitter
0

Στην ανάκληση σοκολάτας προέβη ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) εξαιτίας της μη εμφανούς αναγραφής στην ελληνική γλώσσα του συστατικού «αλεύρι σίτου», στο οποίο είναι αλλεργιογόνο καθώς περιέχει γλουτένη.

Όπως αναφέρει η σχετική ανακοίνωση, το προϊόν φέρει αναδιπλούμενη ετικέτα, της οποίας η αναδιπλούμενη φύση δεν καθίσταται σαφής στον καταναλωτή, με συνέπεια οι πληροφορίες της επισήμανσης που αφορούν αλλεργιογόνες ουσίες να μην είναι εμφανείς, όπως απαιτείται.

Ο ΕΦΕΤ απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου του προϊόντος από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες από την επιχείρηση, από την οποία διακινείται το προϊόν.

ΕΦΕΤ: Ανακαλεί σοκολατάκια εξαιτίας μη αναγραφής στα ελληνικά αλλεργιογόνου συστατικού Facebook Twitter
Το προϊόν που ανακαλείται

Αναλυτικά η ανακοίνωση του ΕΦΕΤ:

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Αττικής του Ε.Φ.Ε.Τ., κατά τη διενέργεια επιθεώρησης στο πλαίσιο διερεύνησης αναφορών από καταναλωτές, προέβη σε έλεγχο του τροφίμου «Kinder Μιx 3D pop-up» των 143g, το οποίο διακινείται από την επιχείρηση «Lidl Hellas». Διαπιστώθηκε η μη εμφανής αναγραφή στην ελληνική γλώσσα του συστατικού «αλεύρι σίτου», το οποίο είναι αλλεργιογόνο καθώς περιέχει γλουτένη. Συγκεκριμένα, το προϊόν φέρει αναδιπλούμενη ετικέτα, της οποίας η αναδιπλούμενη φύση δεν καθίσταται σαφής στον καταναλωτή, με συνέπεια οι πληροφορίες της επισήμανσης που αφορούν αλλεργιογόνες ουσίες να μην είναι εμφανείς, όπως απαιτείται από τις διατάξεις του Καν.(ΕΕ) 1169/2011. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου του προϊόντος από την εσωτερική αγορά και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι και διορθωτικές ενέργειες από την επιχείρηση. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν ήδη προμηθευτεί το προϊόν, και έχουν δυσανεξία στη 
γλουτένη , να μην το καταναλώσουν.

Ελλάδα

Tags

0

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ BYRON ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ ΜΑΝΔΡΑ

Ελλάδα / Καταστροφές από την κακοκαιρία Byron: Αυτοκίνητα σε αυλές σπιτιών - Ποτάμια οι δρόμοι στη Νέα Πέραμο

Μια «απέραντη λίμνη» το αεροδρόμιο στα Μέγαρα - Ανέβηκε η στάθμη του νερού στον Κηφισό - «Μας ξύπνησαν μνήμες του παρελθόντος» λέει ο αντιδήμαρχος Μάνδρας-Ειδυλλίας
LIFO NEWSROOM
ΚΑΚΟΚΑΙΡΙΑ BYRON ΔΙΑΣΩΣΕΙΣ ΣΠΙΤΙΑ ΙΧ ΕΚΓΥΟΣ

Ελλάδα / Κακοκαιρία Byron: Δραματικές διασώσεις από σπίτια και αυτοκίνητα - Έγκυος σε σπίτι που πλημμύρισε

Διάσωση οικογένειας από ρεματιά στη Μάνδρα – «Έχουν πλημμυρίσει σπίτια στη Νέα Πέραμο, δεν κινδυνεύσαν άνθρωποι» - Πιθανή η υπερχείλιση του Σαρανταπόταμου στην Ελευσίνα - Πάνω από 300 κλήσεις για βοήθεια στην Πυροσβεστική
LIFO NEWSROOM
 
 