Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί γιαούρτι: Όσοι το έχουν προμηθευτεί καλούνται να μην το καταναλώσουν

Δείτε την ανακοίνωση του Ενιαίου Φορέα Ελέγχου Τροφίμων

LifO Newsroom
Φωτ. αρχείου: Unsplash
Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, ΕΦΕΤ, ανακαλεί γιαούρτι, που παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα.

Στην ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, αναφέρεται ότι έπειτα από τους απαραίτητους ελέγχους, διαπιστώθηκε πως το προϊόν περιέχει ναταμυκίνη.

ΕΦΕΤ: Η ανακοίνωση της ανάκλησης

Ανάκληση προϊόντος «ΓΙΑΟΥΡΤΙ»

Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και ειδικότερα η Περιφερειακή Διεύθυνση Πελοποννήσου, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Επίσημος Έλεγχος για την Παρακολούθηση των Επιπέδων Προσθέτων Τροφίμων και Αρωματικών Ουσιών σε Τρόφιμα», προέβη σε δειγματοληψία τροφίμου με τα στοιχεία: «ΓΙΑΟΥΡΤΙ ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΟ – 2%» με ημερομηνία ανάλωσης έως τις 01/01/26, συσκευασίας καθαρού βάρους 200g,

το οποίο παράγεται και συσκευάζεται στην Ελλάδα από την ΜΑΝΔΡΕΚΑΣ Α.Ε. που εδρεύει στο 80ό χλμ Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Κορίνθου.

Το προϊόν εξετάστηκε από το Α’ Τμήμα, της Χημικής Υπηρεσίας Πειραιά, του Γενικού Χημείου του Κράτους της Α.Α.Δ.Ε. όπου διαπιστώθηκε να περιέχει ναταμυκίνη, πρόσθετο του οποίου η χρήση δεν επιτρέπεται για τη συγκεκριμένη κατηγορία τροφίμου. Ο Ε.Φ.Ε.Τ. απαίτησε την άμεση ανάκληση του συνόλου της συγκεκριμένης παρτίδας του εν λόγω προϊόντος και ήδη βρίσκονται σε εξέλιξη οι σχετικοί έλεγχοι. Καλούνται οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί το ανωτέρω προϊόν (φωτογραφία κάτωθι), να μην το καταναλώσουν.

