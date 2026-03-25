Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Προφυλακιστέος ο 17χρονος

Επί δύο ώρες κατέθετε ο 17χρονος καθ' ομολογίαν δράστης της δολοφονίας του 51χρονου τραγουδιστή στην Καρδίτσα, με τις δικαστικές αρχές να τον κρίνουν προφυλακιστέο.

Το περιστατικό καταγράφηκε την περασμένη Κυριακή (22/3) στην Καρδίτσα, ενώ κατά τη διάρκεια της απολογίας του υποστήριξε πως «βρισκόταν σε άμυνα» και ότι ο «51χρονος τραγουδιστής ήταν αυτός που φέρεται να τού επιτέθηκε πρώτος».

Παράλληλα, αρνήθηκε πως είχε την οποιαδήποτε οικονομική διαφορά ή διένεξη με το θύμα, πολλώ δε μάλλον την υπόθεση αγοραπωλησίας ναρκωτικών ουσιών. Ο ανήλικος, με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακριτή, κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε στο σωφρονιστικό κατάστημα κράτησης ανηλίκων στην Κασσαβέτεια.

Ποιος ήταν ο τραγουδιστής που βρέθηκε νεκρός στην Καρδίτσα

Ο τραγουδιστής φαίνεται πως είχε μεταβεί με μια γυναίκα σε σπίτι που του είχε παραχωρήσει γνωστός του, ο οποίος είχε προσαχθεί και έδωσε κατάθεση στις αρχές, αναφέροντας ότι δεν έχει καμία ανάμειξη.

Ήταν πατέρας ενός παιδιού και γνωστός στις τοπικές πίστες της Θεσσαλίας, με τακτικές παρουσίες σε κέντρα του νομού, αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Σημειώνεται πως οι Αρχές εντόπισαν μαχαίρι τύπου πεταλούδα το οποίο περισυνέλλεξαν οι αστυνομικοί των εγκληματολογικών ερευνών.

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει δύο άτομα- τους δύο νεαρούς- να τρέχουν από το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός.

