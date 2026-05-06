Θεσσαλονίκη: Φωτισμένες ξανά οι «Ομπρέλες» Ζογγολόπουλου - «Σημείο αναφοράς για τους κατοίκους»

Το ανανεωμένο και πλήρως συντηρημένο γλυπτό «Ομπρέλες» του Γιώργου Ζογγολόπουλου στη Νέα Παραλία παραδόθηκε χθες στους πολίτες από τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, Στέλιο Αγγελούδη.

Με την ολοκλήρωση των εργασιών συντήρησης από το Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου και την ενεργοποίηση του νέου συστήματος φωτισμού, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Θεσσαλονίκης αποκτά ξανά τη μορφή και την εικόνα που του αρμόζει στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Στο πλαίσιο των παρεμβάσεων πραγματοποιήθηκαν μεταξύ άλλων εργασίες αντικατάστασης και ενίσχυσης του σκελετού σε δέκα ομπρέλες, συντήρηση ή αντικατάσταση των ανοξείδωτων πλεγμάτων και των συστημάτων στήριξης, ενώ εγκαταστάθηκαν 18 σύγχρονα φωτιστικά σώματα LED δαπέδου, τεχνολογίας RGBW.

Οι εργασίες υλοποιήθηκαν με δωρεά του Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος και επιχειρήσεων-μελών του, στο πλαίσιο της προσπάθειας για την προστασία, την ανάδειξη και τη διατήρηση ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα έργα τέχνης στον δημόσιο χώρο της πόλης.

«Αναγεννημένες οι 'Ομπρέλες'» στη Νέα Παραλία της Θεσσαλονίκης

Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, στο πλαίσιο των δηλώσεων του επισήμανε χαρακτηριστικά:

«Αποδίδουμε στους πολίτες αναγεννημένες τις «Ομπρέλες» του Γιώργου Ζογγολόπουλου, μετά από πολλά χρόνια κατά τα οποία το εμβληματικό αυτό έργο είχε ανάγκη ουσιαστικής φροντίδας, συντήρησης και ανάδειξης. Οι «Ομπρέλες» είναι ένα σύμβολο της Θεσσαλονίκης, ένα σημείο αναφοράς για τους κατοίκους και τους επισκέπτες, ένα έργο που έχει συνδεθεί με την καθημερινότητα της πόλης, με τις εικόνες της, με τη μνήμη της και με την παρουσία της στον κόσμο.

Φωτ.: Δήμος Θεσσαλονίκης

Η συντήρηση ενός τέτοιου έργου είναι μια υποχρέωση απέναντι στον δημόσιο χώρο, στον δημιουργό του, στην πολιτιστική κληρονομιά της Θεσσαλονίκης και στους ανθρώπους που ζουν και κινούνται καθημερινά σε αυτήν. Με τις εργασίες που ολοκληρώθηκαν, το γλυπτό θωρακίζεται απέναντι στη φθορά του χρόνου, της θάλασσας και των έντονων καιρικών συνθηκών, ενώ με τον νέο φωτισμό του ανακτά τη θέση που του αξίζει στο παραλιακό μέτωπο της πόλης.

Φωτ.: Δήμος Θεσσαλονίκης

Θέλω να ευχαριστήσω το Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου για τη σταθερή συμβολή του στη φροντίδα του έργου, καθώς και τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος και τις επιχειρήσεις-μέλη του, που ανταποκρίθηκαν έμπρακτα σε αυτή την προσπάθεια. Η Θεσσαλονίκη έχει ανάγκη από τέτοιες συνεργασίες, από συμμαχίες που παράγουν συγκεκριμένο αποτέλεσμα και επιστρέφουν αξία στην πόλη».

Δήλωση από την πρόεδρο Συνδέσμου Βιομηχανιών Ελλάδος

Η Πρόεδρος του ΣΒΕ, κ. Λουκία Σαράντη δήλωσε αναλυτικά:

«Η βιομηχανία δεν κτίζει μόνο προϊόντα - κτίζει πόλεις. Αυτή η πεποίθηση βρίσκεται στον πυρήνα της φιλοσοφίας μας στον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ελλάδος: ότι η οικονομική δραστηριότητα δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μέσο για την ανάπτυξη και την ευημερία της κοινωνίας και του τόπου.

Φωτ.: Δήμος Θεσσαλονίκης

Ως ο μόνος εθνικός κοινωνικός εταίρος με έδρα τη Θεσσαλονίκη, νιώθουμε ιδιαίτερη ευθύνη απέναντι σε αυτή την πόλη. Στο πλαίσιο της στενής συνεργασίας μας με τον Δήμο Θεσσαλονίκης, αναλάβαμε - μαζί με επιχειρήσεις-μέλη μας που ανταποκρίθηκαν με χορηγίες - τη χρηματοδότηση της συντήρησης και ανάδειξης του γλυπτού «Ομπρέλες» του Γιώργου Ζογγολόπουλου, ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα τοπόσημα της Θεσσαλονίκης.

Από σήμερα, οι «Ομπρέλες» επιστρέφουν ανακαινισμένες στην Παραλία - για να συνεχίσουν να στολίζουν την πόλη και να θυμίζουν ότι ο τόπος που ζούμε και εργαζόμαστε αξίζει την καλύτερη φροντίδα μας».

Αναγκαία η συντήρηση της εγκατάστασης

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος του Ιδρύματος Γεωργίου Ζογγολόπουλου, κ. Νίκος Θεοδωρίδης, ανέφερε:

«Οι «Ομπρέλες» του Γιώργου Ζογγολόπουλου δεν είναι ένα απλό έργο τέχνης. Είναι μια εικαστική εγκατάσταση η οποία κινείται με τον αέρα, αλλά, εκτεθειμένη δίπλα στη θάλασσα και στη μανία του Βαρδάρη, είναι φυσικό ολόκληρο αυτό το σύστημα να υφίσταται κοπώσεις και να χρειάζεται συντήρηση κατά τακτά διαστήματα.

Φωτ.: Δήμος Θεσσαλονίκης

Το Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου, ήδη από την τελευταία χρονιά της Δημαρχίας του Γιάννη Μπουτάρη και με συνεχείς οχλήσεις προς τον Δήμο, προσπαθεί να συντηρήσει το έργο.

Επτά χρόνια αργότερα, ο Δήμαρχος Στέλιος Αγγελούδης, με το επιτελείο του, αντιλαμβάνεται το μέγεθος του προβλήματος του πιο προβεβλημένου έργου τέχνης στον δημόσιο χώρο της Ελλάδας και πείθει τους χορηγούς να συμβάλουν οικονομικά στη συντήρηση του έργου.

Το Ίδρυμα Γεωργίου Ζογγολόπουλου συγχαίρει και ευχαριστεί τον Δήμαρχο και όλους όσοι συνέβαλαν στη συντήρηση του έργου».