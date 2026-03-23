Νεκρός τραγουδιστής στην Καρδίτσα: Γιατί τον μαχαίρωσε ο 17χρονος - Νέα στοιχεία

Δύο νεαροί ομολόγησαν και συνελήφθησαν για τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα

Νέα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση του νεκρού τραγουδιστή στην Καρδίτσα.

Ο γνωστός λαϊκός τραγουδιστής της Καρδίτσας βρέθηκε δολοφονημένος έξω από το σπίτι γνωστού του.

Δύο νεαροί, ηλικίας 16 και 17 ετών, ομολόγησαν και συνελήφθησαν για τη δολοφονία του τραγουδιστή στην Καρδίτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το Mega, ο τραγουδιστής είχε ζητήσει ναρκωτικά από τους ανήλικους, οι οποίοι φέρονται να εμπορεύονταν ουσίες.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως ο τραγουδιστής αρνήθηκε να πληρώσει τους νεαρούς, ισχυριζόμενος πως δεν είχε χρήματα, και στη συνέχεια ο 17χρονος τον μαχαίρωσε.

Σημειώνεται ότι το σώμα του θύματος, το οποίο εντοπίστηκε έξω από την είσοδο σπιτιού της περιοχής, έφερε πολλαπλές μαχαιριές.

Ποιος ήταν ο τραγουδιστής που βρέθηκε νεκρός στην Καρδίτσα

Ο τραγουδιστής φαίνεται πως είχε μεταβεί με μια γυναίκα σε σπίτι που του είχε παραχωρήσει γνωστός του, ο οποίος είχε προσαχθεί και έδωσε κατάθεση στις Αρχές, αναφέροντας ότι δεν έχει καμία ανάμειξη.

Ήταν πατέρας ενός παιδιού και γνωστός στις τοπικές πίστες της Θεσσαλίας, με τακτικές παρουσίες σε κέντρα του νομού, αλλά και σε τηλεοπτικές εκπομπές.

Σημειώνεται πως οι Αρχές εντόπισαν μαχαίρι τύπου πεταλούδα το οποίο περισυνέλλεξαν οι αστυνομικοί των εγκληματολογικών ερευνών.

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει δύο άτομα- τους δύο νεαρούς- να τρέχουν από το σημείο όπου εντοπίστηκε η σορός.

