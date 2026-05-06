Παλαιό Φάληρο: Ανατροπή σχολικού λεωφορείου που μετέφερε παιδιά

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης 6 Μαΐου στο Παλαιό Φάληρο, όταν σχολικό λεωφορείο που μετέφερε παιδιά ανετράπη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤnews, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 10:00, στη συμβολή των οδών Πρωτέως και Πλειάδων, κοντά σε εγκαταστάσεις ιδιωτικού νηπιαγωγείου και παιδικού σταθμού.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, το σχολικό λεωφορείο φέρεται συγκρούστηκε μετωπικά με άλλο όχημα, υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Από τη σύγκρουση, το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του και ανετράπη, προκαλώντας έντονη ανησυχία, καθώς στο εσωτερικό του επέβαιναν παιδιά προσχολικής ηλικίας.

Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος, δεν υπάρχουν αναφορές για τραυματισμούς. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, το ατύχημα ενδέχεται να συνδέεται με παραβίαση προτεραιότητας στη διασταύρωση, όπου λειτουργεί φωτεινός σηματοδότης.



Εικόνες και βίντεο από το σημείο μετέδωσε η ΕΡΤnews