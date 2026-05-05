Μωβ μέδουσες στην Εύβοια: Τα μέτρα προστασίας που εφαρμόστηκαν

Ο περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδος, Φάνης Σπανός, μίλησε στην ΕΡΤ σχετικά με το φαινόμενο των μωβ μεδουσών στις ελληνικές ακτές, που εμφανίστηκαν για δεύτερη συνεχή χρονιά στην Εύβοια.

Ο κ. Σπανός παρουσίασε το πλέγμα προστασίας, που εφαρμόστηκε φέτος για την προστασία των παραλιών της Εύβοιας και της Στυλίδας, αναφέροντας τα εξής: «έχει υλοποιηθεί ειδικό πρόγραμμα ύψους 1,5 εκατ. ευρώ για επτά δήμους των ακτών του βόρειου Ευβοϊκού και του Μαλιακού κόλπου».

«Διαθέσαμε 1,5 εκατομμύριο ευρώ σε επτά δήμους, προκειμένου να προμηθευτούν κατάλληλα δίχτυα για την προστασία των ακτών. Πρόκειται για έναν αποτελεσματικό τρόπο άμυνας, που κρατά τις μέδουσες εκτός της κολυμβητικής ζώνης και ταυτόχρονα ενισχύει το αίσθημα ασφάλειας των λουομένων», σημείωσε.

Μωβ μέδουσες στην Εύβοια: Πώς τοποθετούνται τα δίχτυα

Όπως πρόσθεσε, φέτος οι αρμόδιοι φορείς έχουν προετοιμαστεί καλύτερα: «Πριν ξεκινήσει η νέα σεζόν, έχουμε συνεργαστεί με τους δήμους ώστε να διασφαλίσουμε υψηλότερο επίπεδο προστασίας».

Τα δίχτυα τοποθετούνται κατακόρυφα μέσα στη θάλασσα και προσαρμόζονται ανάλογα με τις ανάγκες κάθε παραλίας, ξεκαθάρισε ο περιφερειάρχης Στερεά Ελλάδας.

Συμπλήρωσε πως στο πρόγραμμα συμμετέχουν επτά δήμοι: Χαλκιδέων, Διρφύων-Μεσσαπίων, Μαντουδίου-Λίμνης-Αγίας Άννας, Ιστιαίας-Αιδηψού, καθώς και οι δήμοι Στυλίδας και Καμένων Βούρλων από τη Φθιώτιδα.

Την ίδια ώρα, ο Θοδωρής Ρουμελιώτης, πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Αιδηψού και Βόρειας Εύβοιας, αναφέρθηκε στο φαινόμενο των μεδουσών και στο κατά πόσο αυτό επηρεάζει τη φετινή τουριστική σεζόν.

Όπως σημείωσε, το φαινόμενο εμφανίστηκε ήδη από πέρυσι, ωστόσο μέχρι στιγμής δεν φαίνεται να επηρεάζει τη ζήτηση: «Είναι ένα φαινόμενο που παρουσιάστηκε πέρυσι. Μέχρι στιγμής, φέτος η ζήτηση και οι προκρατήσεις κινούνται σε πολύ καλό επίπεδο. Δεν έχει επηρεάσει την αγορά, ο κόσμος δεν φοβάται και όλα δείχνουν ότι το καλοκαίρι θα είναι γεμάτο».

Μωβ μέδουσες στην Εύβοια: Τι κάνουμε εάν μας τσιμπήσουν

Οι ειδικοί, από την άλλη, εμφανίζονται καθησυχαστικοί για την αυξημένη παρουσία μωβ μεδουσών στις ελληνικές θάλασσες, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ένα φυσικό φαινόμενο, το οποίο δεν θα πρέπει να προκαλεί πανικό στους λουόμενους.

Οι νηματοκύστες παράγουν στο ανθρώπινο δέρμα, ερύθημα, πρήξιμο, κάψιμο όπως και μερικές φορές σοβαρές δερμονεκρωτικές, καρδιο- και νευροτοξικές επιδράσεις, οι οποίες είναι ιδιαίτερα επικίνδυνες σε ευαίσθητα άτομα.

Τα συμπτώματα μετά από επαφή-τσίμπημα από τη μέδουσα μπορεί να είναι πόνος σαν κάψιμο, πολλές φορές έντονο κοκκίνισμα του δέρματος, και σε μερικές περιπτώσεις εμφάνιση σε μέρος του δέρματος σας το αποτύπωμα της μέδουσας, ναυτία, πτώση πίεσης, ταχυκαρδία, κεφαλαλγία, εμετός, διάρροια, σπασμός των βρόγχων, δύσπνοια.

Σε περίπτωση εμφάνισης συστηματικών συμπτωμάτων (σπάνια) όπως: υπόταση , βράχος φωνής , εισπνευστικός συριγμός, γενικευμένο αγγειοοίδημα-εκτεταμένο κνιδωτικό εξάνθημα, διαταραχές επιπέδου επικοινωνίας-συνείδησης , έμετος, είναι επιβεβλημένη η άμεση διακομιδή του ασθενούς στο νοσοκομείο.

Σε περίπτωση που υπάρξει τσίμπημα από μωβ μέδουσα:

Απομακρύνετε τα τυχόν κολλημένα στο σώμα σας πλοκάμια. Όχι όμως με γυμνά χέρια, διότι αυτό θα οδηγήσει σε κόλλημα των πλοκαμιών στα χέρια και μεταφορά του ερεθισμού εκεί.

Ξεπλύνετε την περιοχή του τσιμπήματος με άφθονο θαλασσινό νερό. Σε παλαιότερες πρακτικές προτεινόταν τρίψιμο με άμμο της περιοχής του δέρματος που είναι κολλημένα τα πλοκάμια της τσούχτρας αλλά σήμερα συστήνεται κυρίως απαλό πλύσιμο με θαλασσινό νερό. Μη χρησιμοποιείτε γλυκό νερό, διότι μπορεί να ενεργοποιήσει κεντριά που έχουν μείνει στο δέρμα.

Τοποθετείστε στο σημείο του τσιμπήματος πάγο ή κρύες κομπρέσες. Αυτό περιορίζει τα τοπικά φαινόμενα από το δέρμα.

Αλείψτε την πάσχουσα περιοχή με κορτιζονούχο κρέμα. Περιορίζει την τοπική φλεγμονώδη αντίδραση και ανακουφίζει γρήγορα από το τσούξιμο και την φαγούρα.

Πάρτε κάποιο αντιισταμινικό χάπι. Με τα αντιισταμινικά αντιμετωπίζονται συστηματικότερα συμπτώματα όπως ο κνησμός. Η ανάγκη για φάρμακα τέτοιου είδους είναι μεγαλύτερη όσο μεγαλύτερη είναι η έκταση του προσβληθέντος δέρματος.

Τέλος αν τα συμπτώματα είναι έντονα και ιδιαίτερα αν δεν υποχωρούν μετά την εφαρμογή των τοπικών μέτρων, μπορεί να χρειασθεί κάποια ένεση κορτιζόνης. Σε αυτή την περίπτωση πρέπει οπωσδήποτε να πάτε στο νοσοκομείο ή να επισκεφθείτε κάποιο Κέντρο Υγείας.

