Εφετείο Αθηνών: Απομακρύνεται η διμοιρία των ΜΑΤ μετά το βίντεο ξυλοδαρμού διαδηλώτριας

Τη διμοιρία των ΜΑΤ, η οποία ενεπλάκη στην ένταση στο Εφετείο Αθηνών, όπου αστυνομικοί αποτυπώθηκαν σε βίντεο να σπρώχνουν και να χτυπούν διαδηλωτές, απομακρύνει σύμφωνα με το Star η ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας.

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω διαδήλωσης και επεισοδίων, μετά την απόφαση αθώωσης του Νίκου Ρωμανού - ενός εκ των κατηγορουμένων για την υπόθεση έκρηξης στους Αμπελόκηπους, τον Οκτώβριο του 2024.

Στο σχετικό βίντεο φαίνεται ένας αστυνομικός των ΜΑΤ να σπρώχνει μία γυναίκα, η οποία στη συνέχεια έπεσε σε τσιμεντένια ζαρντινιέρα. Για το περιστατικό, μάλιστα, είχε διαταχθεί και Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ).

Όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες, αρχικά τέθηκε σε διαθεσιμότητα ο επικεφαλής της διμοιρίας, προτού προχωρήσουν οι εσωτερικές διεργασίες εντός της αστυνομίας.

Παράλληλα, διατάχθηκε έρευνα για να εντοπιστεί ο συγκεκριμένος αστυνομικός, καθώς φορούσε αντισφυξιογόνo μάσκα και τα χαρακτηριστικά του δεν ήταν διακριτά.

Για το περιστατικό στο Εφετείο Αθηνών, είναι ελεγχόμενοι όλοι οι αστυνομικοί της διμοιρίας και, σύμφωνα με πληροφορίες του Star, η ηγεσία της ΕΛΑΣ προχωράει στην απομάκρυνσή τους.

Το περιστατικό εκτυλίχθηκε σε πεζοδρόμιο επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Η ΕΛ.ΑΣ. ξεκίνησε αμέσως έρευνα και λίγες ώρες μετά διατάχθηκε και Ένορκη Διοικητική Εξέταση.