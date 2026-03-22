Δολοφονία τραγουδιστή στην Καρδίτσα: Συνελήφθη 17χρονος

Συνελήφθη 17χρονος για τη δολοφονία του τραγουδιστή, Γιώργου Τσιτόγλου, στην Καρδίτσα.

Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το Mega, πριν από λίγη ώρα συνελήφθη ο νεαρός που φέρεται να είναι ένας ανήλικος περίπου 17 ετών, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και δεύτερο άτομο, που καταγράφηκε σε πλάνα τα οποία εξέτασε η αστυνομία από υλικό κάμερας ασφαλείας στην περιοχή.

Το χρονικό της δολοφονίας του τραγουδιστή στην Καρδίτσα

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο τραγουδιστής έφερε πολλαπλά τραύματα από μαχαίρι στο σώμα του, ενώ το σπίτι στην είσοδο του οποίου εντοπίστηκε, δεν είναι το δικό του. Το περιστατικό έχει σημάνει συναγερμό στις αρχές, που ερευνούν τις συνθήκες της δολοφονίας.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο προσαχθείς φέρεται να υποστηρίζει ότι απουσίαζε από την οικία την ώρα που εκτιμάται ότι έγινε το έγκλημα. Ο ίδιος φέρεται να είχε παραχωρήσει το σπίτι για το συγκεκριμένο βράδυ στο 51χρονο θύμα, ο οποίος κατά πληροφορίες φαίνεται πως έφτασε εκεί συνοδευόμενος από μια γυναίκα και ακόμη δύο άτομα.

Ο άνδρας που προσήχθη φέρεται να υποστηρίζει, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταφέρει το Mega, ότι τα δύο αυτά άτομα -και όχι η γυναίκα- ενδέχεται να εμπλέκονται στην επίθεση.

Παράλληλα, βίντεο που εξετάζουν οι αστυνομικοί φέρεται να καταγράφει δύο άτομα να απομακρύνονται τρέχοντας από το σημείο της δολοφονίας.