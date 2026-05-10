ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν 40χρονο και πέταξαν τη σορό του στον Λουδία

Σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες των Αρχών για τον εντοπισμό της σορού

The LiFO team
The LiFO team
Δολοφονία στη Θεσσαλονίκη: Πυροβόλησαν 40χρονο και πέταξαν το πτώμα στον Λουδία Facebook Twitter
0

Άγρια δολοφονία αποκαλύφθηκε πως σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η δολοφονία έγινε σε κατοικία στα Κύμινα Θεσσαλονίκης, με θύμα έναν 40χρονο.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, προηγήθηκε καυγάς ενώ βρισκόταν στο σπίτι με άλλα άτομα και κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, ένας εξ αυτών πήρε όπλο και τον πυροβόλησε.

Στη συνέχεια, οι δράστες φέρονται να μετέφεραν τη σορό και να την πέταξαν στον ποταμό Λουδία, προσπαθώντας να εξαφανίσουν τα ίχνη τους.

Μετά από ενημέρωση πολίτη, η ΕΛΑΣ ξεκίνησε έρευνες και λίγο αργότερα εντόπισε δύο άνδρες, οι οποίοι ομολόγησαν την πράξη τους.

Οι Αρχές προχώρησαν στις συλλήψεις, ενώ αστυνομικές δυνάμεις και η ΕΜΑΚ συνεχίζουν τις έρευνες στον ποταμό για τον εντοπισμό της σορού.

Με πληροφορίες από ΕΡΤ

Ελλάδα

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

ΛΕΥΚΑΔΑ ΘΑΛΛΑΣΙΟ DRONE

Ελλάδα / Λευκάδα: Ουκρανικής κατασκευής το θαλάσσιο drone - Εξουδετερώθηκαν τα 100 κιλά εκρηκτικά του

Βασικό σενάριο των ελληνικών αρχών είναι ότι συνδέεται με τις επιχειρήσεις της Ουκρανίας, η οποία προσπαθεί να επεκτείνει τον υβριδικό πόλεμο με τη Ρωσία και σε θαλάσσιες περιοχές εκτός Μαύρης Θάλασσας
THE LIFO TEAM
 
 