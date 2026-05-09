Δολοφονία στο Ηράκλειο: Υπό άκρα μυστικότητα η μεταγωγή του 54χρονου στον Κορυδαλλό

Στις φυλακές Κορυδαλλού βρίσκεται από το πρωί του Σαββάτου, ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας του 21χρονου στην Αμμουδάρα Ηρακλείου.

Μετά την απολογία του για την εν ψυχρώ δολοφονία του 21χρονου στο Ηράκλειο, ο 54χρονος και η σύζυγός του, αργά το βράδυ της Παρασκευής και κάτω από δρακόντεια μέτρα ασφαλείας, μεταφέρθηκε στον Πειραιά, μέσω Χανίων.

Η μεταγωγή τους έγινε με πλοίο «Κίσσαμος», τα ξημερώματα έφτασαν στο λιμάνι του Πειραιά και στη συνέχεια οδηγήθηκαν στις φυλακές Κορυδαλλού, συνοδεία ισχυρών αστυνομικών δυνάμεων.

Ο 54χρονος θα κρατηθεί σε ειδικό κελί προστασίας, καθώς εκτιμάται ότι ενδέχεται να δεχθεί επίθεση από συγκρατούμενους λόγω της βαρύτητας της υπόθεσης.

Για τον λόγο αυτό, οι αρχές έδρασαν άμεσα και με αυστηρό σχεδιασμό τόσο για τη μεταγωγή όσο και για τη διαδικασία της απολογίας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η ομολογία του κατηγορούμενου ήταν καθοριστική για την εξέλιξη της υπόθεσης, ενώ οι έρευνες επικεντρώνονται πλέον στον ρόλο της συζύγου του, η οποία αντιμετωπίζει κατηγορία για συνέργεια στη δολοφονία.

Δολοφονία στο Ηράκλειο: «Αν είχα χίλιες σφαίρες, θα έριχνα και τις χίλιες», είπε ο δράστης

Κατά την πολύωρη απολογία του, ο 54χρονος υποστήριξε ενώπιον της ανακρίτριας ότι τα τελευταία δυόμισι χρόνια, μετά το θανατηφόρο τροχαίο του γιου του, βίωνε –όπως ισχυρίστηκε– προκλητική συμπεριφορά από τον 21χρονο Νικήστρατο.

Ανέφερε συγκεκριμένα πως ο νεαρός τούς έκανε άσεμνες χειρονομίες όποτε τους συναντούσε, ενώ περνούσε επιδεικτικά με το όχημά του έξω από το σπίτι τους.

Όπως κατέθεσε, την ημέρα του φονικού, όταν τα δύο αυτοκίνητα βρέθηκαν στον ίδιο δρόμο, θεώρησε ότι ο νεαρός προχώρησε ξανά σε προσβλητική χειρονομία, γεγονός που τον οδήγησε να εμβολίσει το όχημά του. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κατάσταση ξέφυγε όταν ο 21χρονος φέρεται να επιχείρησε να τον κλωτσήσει.

Τότε, όπως παραδέχθηκε, έβγαλε όπλο και πυροβόλησε έξι φορές, δηλώνοντας μάλιστα πως αν είχε περισσότερες σφαίρες, θα συνέχιζε να πυροβολεί.

«Αν είχα χίλιες σφαίρες θα έριχνα και τις χίλιες. Δεν θα έμενα στις 6», φέρεται να είπε συγκεκριμένα.

Αναφερόμενος στο όπλο που είχε πάνω του, υποστήριξε ότι το κουβαλούσε επειδή νωρίτερα είχε βρεθεί στο μνημόσυνο του ανιψιού του, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του πριν από εννέα χρόνια σε τροχαίο δυστύχημα στο ίδιο σημείο.

Όπως είπε, είχε σκοπό να ρίξει δύο μπαλωθιές στη μνήμη του, κάτι που τελικά δεν έκανε λόγω της παρουσίας πολύ κόσμου.