Δολοφονία στη Σκύδρα: Προφυλακιστέος ο 76χρονος - «Τον σκότωσα γιατί μπήκε στο χωράφι να κλέψει ροδάκινα»

O καθ' ομολογίαν δράστης φέρεται να επικαλέστηκε «χρόνιες διαμάχες» με το θύμα και συγχωριανό του - Τι ανέφερε στην απολογία του

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο 76χρονος που δολοφόνησε συγχωριανό του στη Σκύδρα, μετά την απολογία του στην ανακρίτρια Έδεσσας.

Στην απολογία του, ο καθ' ομολογίαν δράστης φέρεται να επικαλέστηκε «χρόνιες διαμάχες» με το θύμα. Ωστόσο, δεν είχε προηγηθεί κάποιο βίαιο επεισόδιο ανάμεσά τους. Όταν κλήθηκε από την ανακρίτρια να περιγράψει τις συνθήκες υπό τις οποίες τέλεσε το έγκλημα, πληροφορίες αναφέρουν ότι είπε πως θόλωσε. «Έχασα τον έλεγχο του εαυτού μου. Λειτούργησα σαν άλλος άνθρωπος», φέρεται να απολογήθηκε. Υπέβαλε δε, δια του συνηγόρου του, αίτημα για διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης.

«Τον σκότωσα γιατί τον είδα να μπαίνει μέσα στο χωράφι μου για να κλέψει ροδάκινα. Και στο παρελθόν μου είχε δημιουργήσει προβλήματα. Πριν χρόνια, μου είχε κλέψει κάποια μηχανήματα», φέρεται να ισχυρίστηκε ο 76χρονος από τη Σκύδρα, όπως μεταφέρει ρεπορτάζ του Alpha.

Με σύμφωνη γνώμη ανακρίτρια και εισαγγελέας αποφάσισαν την προσωρινή του κράτηση.

Ο 76χρονος δράστης κατηγορείται ότι σκότωσε με κυνηγετική καραμπίνα τον 72χρονο συγχωριανό του, στη Δάφνη Σκύδρας, στην Πέλλα, μεταφέροντας τη σορό του σε αυτοσχέδια χωματερή για να την εγκαταλείψει. Η δολοφονία σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου αλλά αποκαλύφθηκε εννέα μέρες μετά, όταν ο κατηγορούμενος ομολόγησε την πράξη του υποδεικνύοντας το σημείο ταφής του θύματος.

Σκύδρα: Το χρονικό της δολοφονίας και το «θέατρο» που έπαιζε ο δράστης για 9 ημέρες

Ο δράστης ήταν ο βασικός ύποπτος για την άγρια δολοφονία του συγχωριανού του, παίζοντας «θέατρο», όπως σημειώνει η ΕΡΤ, για εννιά ολόκληρες ημέρες μέχρι να ομολογήσει τελικά ότι σκότωσε τον 72χρονο συγχωριανό του.

Την εξαφάνιση του θύματος είχε δηλώσει στην Αστυνομία η κόρη του 72χρονου στα μέσα Αυγούστου και έκτοτε ξεκίνησαν οι έρευνες, καθώς τα ίχνη του είχαν χαθεί μία ημέρα νωρίτερα, όταν έφυγε από το σπίτι του για να ψωνίσει και δεν επέστρεψε.

«Τον πυροβόλησα δύο φορές με την καραμπίνα και τον σκότωσα» φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ο 76χρονος λέγοντας ότι τον σκότωσε το μεσημέρι του Σαββάτου 16 Αυγούστου.

Στη συνέχεια έκρυψε πρόχειρα τη σορό και τους δύο κάλυκες για να μην εντοπιστούν. Όταν σουρούπωσε, επέστρεψε στο σημείο, έδεσε τη σορό στο όχημά του και την έσυρε μέχρι την πρόχειρη χωματερή έξω από το χωριό όπου την έκρυψε με διάφορα μπάζα και σκουπίδια. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αστυνομικοί είχαν πάει τρεις φορές στη χωματερή και δεν είχαν καταφέρει να εντοπίσουν τη σορό. Ο δράστης εμφανίστηκε τελικά μόνος του στο αστυνομικό τμήμα όπου και ομολόγησε τη δολοφονία του συγχωριανού του.