Βορίζια: Υπό αστυνομικό κλοιό η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη – Έλεγχοι σε όσους φτάνουν στο χωριό

Σε καθεστώς αυξημένων μέτρων ασφαλείας τελεί το χωριό Βορίζια του Ηρακλείου, όπου πραγματοποιείται η κηδεία του 39χρονου Φανούρη Καργάκη, θύματος του αιματηρού επεισοδίου που συγκλόνισε την Κρήτη.

Το χωριό θυμίζει «φρούριο», καθώς ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις βρίσκονται σε κάθε είσοδο και σημείο πρόσβασης. Όλοι όσοι προσέρχονται για να αποχαιρετήσουν τον 39χρονο υποβάλλονται σε σωματικό έλεγχο, ενώ περιπολίες πραγματοποιούνται ακόμα και στα γύρω βουνά, υπό τον φόβο νέων επεισοδίων.

Η τελετή πραγματοποιείται σε ανοιχτό κύκλο, ωστόσο η ατμόσφαιρα παραμένει τεταμένη. Οι αρχές έχουν θέσει σε επιφυλακή ειδικές μονάδες, ενώ υπάρχει έντονη ανησυχία για αντίποινα μεταξύ των δύο οικογενειών που εμπλέκονται στη βεντέτα.

Χθες βράδυ, λίγο μετά τις 20:00, η σορός του 39χρονου έφτασε στο σπίτι του στα Βορίζια, μέσα σε κλίμα οδύνης. Η νεκροψία-νεκροτομή έδειξε πως δέχτηκε τέσσερα πυρά από δύο διαφορετικά όπλα, με τραύματα στο πόδι, στον ώμο, στη θωρακική χώρα και στον κόκκυγα.

Απορρίφθηκε το αίτημα κρατουμένων συγγενών να παραστούν στην κηδεία

Μέλη της οικογένειας του Καργάκη, ανάμεσά τους ο αδελφός του που κρατείται στη φυλακή και δύο ακόμη συγγενείς προφυλακισμένοι στη Νέα Αλικαρνασσό, ζήτησαν άδεια να παραστούν στην κηδεία, όμως η Εισαγγελία Ηρακλείου απέρριψε το αίτημα για λόγους ασφαλείας.

Η αστυνομία εξακολουθεί να αναζητά τρεις άνδρες που φέρονται να συμμετείχαν στο μακελειό του Σαββάτου. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου, θεωρείται βέβαιο ότι εμπλέκονται περισσότερα άτομα και από τις δύο οικογένειες.

Παράλληλα, οι αρχές ερευνούν αν τρίτη οικογένεια διαδραμάτισε ρόλο στην υπόθεση, με πληροφορίες να αναφέρουν συγγενικούς δεσμούς με τους εμπλεκόμενους και παλαιότερη συμμετοχή σε κινητοποιήσεις αγροτών και κτηνοτρόφων στην Αθήνα.

Η αστυνομική επιχείρηση στα Βορίζια παραμένει σε εξέλιξη, με τις Αρχές να επιχειρούν να αποτρέψουν κάθε πιθανότητα αναζωπύρωσης της βεντέτας.