Βορίζια: Το ελληνικό FBI σαρώνει το χωριό – Το χρονικό της αιματηρής βεντέτας στην Κρήτη

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα της ΕΛ.ΑΣ. για το μακελειό στα Βορίζια του Δήμου Φαιστού, όπου η αντιπαλότητα δύο οικογενειών οδήγησε σε καταιγισμό πυρών, με δύο νεκρούς και αρκετούς τραυματίες. Οι αστυνομικές Αρχές, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και της ΕΚΑΜ, «χτενίζουν» το χωριό και τις γύρω περιοχές, αναζητώντας όπλα, υπόπτους και στοιχεία που θα φωτίσουν το φονικό.

Η αιματηρή σύγκρουση σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου, ενώ στο χωριό βρίσκονταν ήδη αστυνομικοί που ερευνούσαν την πρόσφατη έκρηξη σε σπίτι, η οποία φαίνεται να αποτέλεσε τον πυροκροτητή για την αναζωπύρωση μιας παλιάς βεντέτας. Σύμφωνα με μαρτυρίες, οι δύο οικογένειες είχαν χρόνιες διαφορές για βοσκοτόπια και μια υπόθεση ζωοκλοπής που είχε οδηγήσει στη φυλάκιση μελών της μίας πλευράς.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών, οι κάτοικοι κάλεσαν τους αστυνομικούς να ελέγξουν συγκεκριμένα σπίτια, υποστηρίζοντας ότι είχαν δεχθεί πυροβολισμούς τις προηγούμενες ημέρες. Λίγα λεπτά αργότερα, ακούστηκαν αλλεπάλληλοι πυροβολισμοί — τουλάχιστον δέκα με δώδεκα — προκαλώντας χάος και πανικό. Οι αστυνομικοί και οι παρευρισκόμενοι έσπευσαν να καλυφθούν, ενώ από τα πυρά σκοτώθηκαν ο 39χρονος πατέρας πέντε παιδιών και μια 56χρονη γυναίκα, η οποία βρέθηκε νεκρή με τραύμα από σφαίρα, διαψεύδοντας τα αρχικά σενάρια περί καρδιακής προσβολής.

Βορίζια: Οι έρευνες και τα ανοιχτά ερωτήματα

Η αστυνομία εξετάζει το ενδεχόμενο ο 39χρονος να έλαβε τηλεφώνημα λίγο πριν από το περιστατικό, καθώς και αν η εμπλοκή του ήταν προσχεδιασμένη ή τυχαία. Οι αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε προσαγωγές και συλλήψεις, ενώ αναζητούν τουλάχιστον τρεις ακόμη υπόπτους που φέρονται να συμμετείχαν στην ανταλλαγή πυρών. Στο χωριό έχουν κατασχεθεί όπλα, φυσίγγια και μαχαίρια, ενώ οι ειδικές μονάδες της ΕΛ.ΑΣ. πραγματοποιούν συνεχείς εφόδους σε σπίτια και αποθήκες για να εντοπίσουν το οπλοστάσιο των δραστών.

Η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη, καθώς η αστυνομία προσπαθεί όχι μόνο να αποκαλύψει ποιοι πυροβόλησαν, αλλά και να αποτρέψει νέα αιματηρά αντίποινα. Την ίδια ώρα, η κοινότητα θρηνεί τα θύματα και ετοιμάζεται για την κηδεία του 39χρονου, που θα τελεστεί τη Δευτέρα στις 14:00, υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Η υπόθεση στα Βορίζια έχει προκαλέσει σοκ στην Κρήτη και σε ολόκληρη τη χώρα, καθώς αναδεικνύει τη βαθιά ριζωμένη κουλτούρα των οικογενειακών βεντετών, που εξακολουθεί να στοιχειώνει ορεινά χωριά του νησιού. Οι Αρχές καλούνται τώρα όχι μόνο να αποδώσουν δικαιοσύνη, αλλά και να εξασφαλίσουν ότι η ματωμένη αυτή αντιπαράθεση δεν θα έχει συνέχεια.

