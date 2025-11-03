ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Βορίζια: «Δεν είμαστε άγριοι, έπαιρνα την αστυνομία και δεν το σήκωνε κανείς» ξεσπά ο αδελφός της 56χρονης

Ερευνάται η εμπλοκή τρίτης οικογένειας στη φονική βεντέτα - Τουλάχιστον τρία άτομα φέρονται να έχουν διαφύγει στα γύρω βουνά

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Φωτ. από τις αστυνομικές δυνάμεις στα Βορίζια / EUROKINISSI
Σε κατάσταση επιφυλακής βρίσκονται και σήμερα τα Βορίζια στην Κρήτη, με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις να έχουν κατακλύσει το χωριό, εν αναμονή της κηδείας του 39χρονου.

Την ώρα που οι κάτοικοι της περιοχής παραμένουν κλεισμένοι στα σπίτια τους, ισχυρές δυνάμεις να έχουν αναπτυχθεί στα Βορίζια, με τις οι έρευνες των Αρχών να συνεχίζονται πυρετωδώς και στην ευρύτερη περιοχή.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες για την υπόθεση, ερευνάται η εμπλοκή τρίτης οικογένειας στη φονική βεντέτα καθώς τουλάχιστον τρία άτομα εξακολουθούν να αναζητούνται, οι οποίοι φέρονται να έχουν διαφύγει στα γύρω βουνά.

Αναλυτικότερα,  πηγές της ΕΛΑΣ αναφέρουν ότι ανάμεσα στους κατηγορούμενους και τους τραυματίες περιλαμβάνονται και μέλη τρίτης οικογένειας, συγγενικά συνδεδεμένης με μία από τις δύο βασικές πλευρές της διαμάχης.



Βορίζια: «Βρήκα την αδελφή μου πεσμένη κάτω»

Μιλώντας σε εκπομπή του Mega νωρίτερ το πρωί της Δευτέρας, ο αδερφός της 56χρονης που σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της φονική συμπλοκής, υποστήριξε πως το πρωί του Σαββάτου είχε πάρει ο ίδιος πολλές φορές τηλέφωνο στο τοπικό τμήμα, χωρίς ωστόσο να καταφέρει επικοινωνήσει με κάποιον αστυνομικό.

«Ήμουν σπίτι με τη μάνα μου, μόλις άκουσα τους πυροβολισμούς βγήκα από το σπίτι. Στα 20 μέτρα γινόταν από μένα η ιστορία. Βρήκα την αδελφή μου πεσμένη κάτω. Το μυαλό μου ήταν στην αδελφή μου, με ενδιέφερε να την απομακρύνω, ό,τι και να γινόταν εκείνη την ώρα κοιτούσα εκείνη», ανέφερε αρχικά.

«Δύο άνθρωποι χάθηκαν, δεν έπρεπε (οι αστυνομικοί) να αφήσουν αν συμβεί αυτό. Δεν είμαστε άγριοι. Για να φτάσει το περιστατικό να εξελιχθεί με αυτό τον τρόπο σημαίνει ότι ήταν χρόνιο. Προφανώς είχε κληθεί η αστυνομία, από το προηγούμενο το βράδυ είχε ειδοποιηθεί η αστυνομία», συνέχισε.

«Το Σάββατο το πρωί έπαιρνα τηλέφωνο την αστυνομία και δεν το σήκωνε κανείς. Δεν μπόρεσα να μιλήσω με κανέναν. Το σπίτι ήταν παλιό, πουλιόταν εδώ και 30 χρόνια. Κάποια στιγμή άρχισε να το φτιάχνει ανιψιός μου. Το κακό έγινε, δεν μπορούν οι νεκροί να γυρίσουν πίσω. Πρέπει να σταματήσει εδώ», κατέληξε.

 
Ελλάδα

