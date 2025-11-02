Βεντέτα στα Βορίζια: Η κραυγή της αδελφής του 39χρονου μετά τη δολοφονία του - Φόβοι για αντίποινα

Το κλίμα παραμένει εξαιρετικά τεταμένο - Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛΑΣ μέσα και γύρω από το χωριό ενώ ομάδες της ΕΚΑΜ συνεχίζουν τις έρευνες

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών, μετά το μακελειό στα Βορίζια της Κρήτης.

Η είδηση το τελευταίο εικοσιτετράωρο έχει μονοπωλήσει το ενδιαφέρον της κοινής γνώμης, την ώρα που τα Βορίζια έχουν κατακλυστεί από ισχυρές δυνάμεις της αστυνομίας από την Κρήτη αλλά και από ειδικές ομάδες που έχουν φτάσει από την Αθήνα στην περιοχή, υπό τον φόβο για αντίποινα.

Σημειώνεται πως ήδη στο Ηράκλειο έχουν μεταβεί ο αρχηγός της ΕΛΑΣ αλλά και ο επικεφαλής του FBI στην Ελλάδα, για τον συντονισμό των ερευνών, ενώ μέχρι στιγμής για την υπόθεση έχουν πραγματοποιηθεί σήμερα οκτώ έλεγχοι και έχουν προκύψει μία σύλληψη και μία προσαγωγή.

Η αιματηρή σύγκρουση, αποτελεί την κορύφωση μιας μακρόχρονης διαμάχης ανάμεσα στις δύο οικογένειες, οι οποίες εδώ και χρόνια βρίσκονται σε ένταση και έχουν εμπλακεί σε ένοπλα επεισόδια.

Στη συνέχεια η ένταση αναζωπυρώθηκε το Σάββατο, με την έκρηξη σε υπό ανέγερση σπίτι μιας εκ των δύο οικογενειών.

Βεντέτα στα Βορίζια: Ποιοι είναι ο 39χρονος και η 56χρονη που σκοτώθηκαν

Ο 39χρονος, της οικογένειας Καργάκη, είναι πατέρας έξι παιδιών. Όταν το αγροτικό αυτοκίνητο του απομακρύνθηκε από το σημείο, ήταν κυριολεκτικά γαζωμένο από σφαίρες.

Τις τελευταίες ώρες μάλιστα, προκαλεί συγκίνηση το βίντεο που έφερε στη δημοσιότητα το patriscrete, όπου καταγράφεται η στιγμή της κραυγής της αδελφής του, η οποία τον θρηνεί μετά τη δολοφονία του, έξω από το σπίτι του.

Η 56χρονη, της οικογένειας Φραγκιαδάκη, ήταν νοσηλεύτρια στην Μονάδα Τεχνητού Νεφρού του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων και είχε μεταβεί στο χωριό από τα Χανιά για το μνημόσυνο του πατέρα της. Ήταν χήρα και μητέρα δύο ενήλικων παιδιών.

Το χρονικό της αιματηρής συμπλοκής στα Βορίζια

Η φονική συμπλοκή εκτυλίχθηκε το πρωί του Σαββάτου, λίγο μετά τις 11:00, και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ξεκίνησε ύστερα από την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε υπό κατασκευή σπίτι που ανήκε στη μία πλευρά.

Το περιστατικό φαίνεται να αποτέλεσε την αφορμή για να αναζωπυρωθεί μια παλιά διαμάχη, καθώς συγγενείς της οικογένειας που πίστευαν ότι έγιναν στόχος της επίθεσης εξοπλίστηκαν με καλάσνικοφ και καραμπίνες και κινήθηκαν προς το κέντρο του χωριού.

Ακολούθησε καταιγισμός πυροβολισμών, με αυτόπτες μάρτυρες να μιλούν για «πυρά που ακούγονταν για ώρα». Αστυνομικές εκτιμήσεις κάνουν λόγο για περισσότερες από 2.000 σφαίρες. Από τα πυρά έπεσε νεκρός ο 39χρονος Φανούρης Καργάκης, μέλος της μίας οικογένειας, ενώ έχασε τη ζωή της και μία 56χρονη γυναίκα από την άλλη πλευρά, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, υπέστη ανακοπή καρδιάς μετά από δύο τραύματα. Η κόρη της νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένη.

Η αστυνομία εισήλθε στα Βορίζια αρκετές ώρες αργότερα, αφότου διασφαλίστηκε ότι η περιοχή είχε ηρεμήσει και δεν υπήρχε πλέον κίνδυνος ανταλλαγής πυροβολισμών.

Το κλίμα παραμένει εξαιρετικά τεταμένο, καθώς υπάρχουν φόβοι για πιθανά αντίποινα μεταξύ των εμπλεκομένων οικογενειών. Ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. έχουν αναπτυχθεί μέσα και γύρω από το χωριό, ενώ ομάδες της ΕΚΑΜ συνεχίζουν τις έρευνες πόρτα πόρτα για τον εντοπισμό των δραστών ή συνεργών τους.

Οι έρευνες διεξάγονται με αμείωτη ένταση, καθώς οι αρχές προσπαθούν να αποτρέψουν νέα επεισόδια σε ένα χωριό που από το πρωί θυμίζει νεκρή ζώνη. Η Μεσαρά παραμένει σε κατάσταση επιφυλακής, ενώ ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις φυλάσσουν καίρια σημεία, μεταξύ αυτών και τα νοσοκομεία του Ηρακλείου, όπου νοσηλεύονται οι τραυματίες από τις δύο οικογένειες.

