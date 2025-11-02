Βεντέτα στα Βορίζια: Αυτό είναι το σπίτι που χτιζόταν στη «λάθος» πλευρά - Η έκρηξη που το κατέστρεψε

Για τα βοσκοτόπια και την ανέγερση ενός σπιτιού σε «λάθος» σημείο, κατά τη μία πλευρά, ξέσπασε η βεντέτα στα Βορίζια με τους δύο νεκρούς και τους τέσσερις τραυματίες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η βεντέτα ξεκίνησε όταν ένας 26χρονος από τη μία οικογένεια αγόρασε ένα οικόπεδο και έχτισε το σπίτι του σε μια περιοχή που η άλλη οικογένεια θεωρούσε δική της, ανεξάρτητα από τους τίτλους ιδιοκτησίας.

Οι αντεγκλίσεις δεν απέδωσαν, ούτε και η προσπάθεια της δεύτερης οικογένειας να πείσουν την αντίπαλη πλευρά να σταματήσουν την ανοικοδόμηση.

Έτσι, το σπίτι κάθε μέρα έπαιρνε νέα μορφή, αφού προχωρούσαν οι οικοδομικές εργασίες.

Αυτή η εξέλιξη φέρεται πως ήταν ο λόγος ώστε η δεύτερη οικογένεια να βάλει μια βόμβα τα ξημερώματα του Σαββάτου στην είσοδο του νεόδμητου σπιτιού, προκαλώντας του σοβαρές ζημιές.

Το πρωί του Σαββάτου άρχισαν τα αντίποινα, με αποτέλεσμα την ομοβροντία πυροβολισμών που άφησε πίσω της δύο νεκρούς, την αδελφή του 26χρονου, και έναν άνδρα, 39 ετών, από την άλλη οικογένεια.

Στον τραγικό απολογισμό είναι 14 τραυματίες, οι δύο εκ των οποίων είναι σε εξαιρετικά σοβαρή κατάσταση, ενώ έξι από τους 14 δεν σχετίζονται με τις δύο οικογένειες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ από την περιοχή των Βοριζίων, οι δύο οικογένειες είχαν διαφορές για τα βοσκοτόπια εδώ και πολλά χρόνια.

Πριν από περίπου ένα χρόνο μάλιστα, είχε ξαναγίνει ανταλλαγή πυροβολισμών στην πλατεία του χωριού, όπου υπήρξαν και μικροτραυματισμοί. Ωστόσο, το τότε περιστατικό δεν έφτασε στα αυτιά της Αστυνομίας, όπως αναφέρουν πηγές από την περιοχή.

Στη συνέχεια ακολούθησε «σασμός» με τη βάφτιση ενός παιδιού της μίας οικογένειας με νονό, άτομο από την άλλη οικογένεια.