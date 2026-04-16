Βανδαλισμός σχολείου στη Γλυφάδα: Στο αυτόφωρο μητέρα ανήλικου φερόμενου δράστη

Στον εισαγγελέα οδηγήθηκε, στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, η μητέρα ενός από τους ανήλικους που φέρονται να εμπλέκονται στον βανδαλισμό σχολείου στη Γλυφάδα.

Με βάση τα έως τώρα στοιχεία, οι δράστες εισήλθαν στον χώρο παραβιάζοντας την κεντρική πύλη και στη συνέχεια κατευθύνθηκαν στο γραφείο του διευθυντή, από όπου αφαίρεσαν χρήματα που προορίζονταν για σχολική εκδρομή. Το ποσό που εκλάπη εκτιμάται περίπου στις 8.000 ευρώ.

Παράλληλα, από την αίθουσα των καθηγητών εκλάπησαν έξι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, ενώ στο εσωτερικό του σχολείου προκλήθηκαν εκτεταμένες φθορές.

Αύριο, Παρασκευή 17 Απριλίου αναμένεται να συνεχιστεί η διαδικασία με την κατάθεση των αγωγών. Η διευθύντρια για το ποσό των 8.000 ευρώ και ο δήμος Γλυφάδας για τις ζημιές στο σχολικό συγκρότημα.

Για τους βανδαλισμούς του 5ου Γυμνασίου και το 5ου Λυκείου Γλυφάδας μίλησε η αντιδήμαρχος Παιδείας του δήμου, τονίζοντας ότι «δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο».

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Πρωινή Παρέα» της ΕΡΤ, η Άννυ Καυκά, Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Γλυφάδας, περιέγραψε την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι σχολικοί χώροι, λέγοντας: «Πραγματικά την ώρα που μας ειδοποίησαν χθες στις 11:30 με 12 η ώρα και πήγα από εκεί, με το που άνοιξε η πόρτα έπαθα σοκ. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα (…). Και να σας πω, ότι δεν υπάρχει πάτωμα, τρεις όροφοι σχολείο, γιατί εκεί είναι δυο σχολεία, είναι όλο καλυμμένο (…). Το δε μένος που χτυπούσαν με πυροσβεστήρες για να σπάσουν τις πόρτες είναι απίστευτο».

Η ίδια συμπλήρωσε: «Αλλά προσέξτε: μετά αφού κάνανε ό,τι κάνανε στο σχολείο, ανέβηκαν σε ταράτσα, ανεβάσανε και καρέκλες και αγνάντευαν τη θάλασσα».

Για το εάν μπορεί να προσδιορίσει τις ηλικίες των ατόμων που βανδάλισαν τα σχολεία, είπε πως «είναι νέοι».



