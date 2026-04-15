Βανδαλισμοί σχολείων στη Γλυφάδα: «Δεν έχω ξαναδεί κάτι τέτοιο», λέει η αντιδήμαρχος Παιδείας του δήμου

Για τους βανδαλισμούς του 5ου Γυμνασίου και το 5ου Λυκείου Γλυφάδας μίλησε η αντιδήμαρχος Παιδείας του δήμου, τονίζοντας ότι «δεν έχει ξαναδεί κάτι τέτοιο».

Σε δηλώσεις της στην εκπομπή «Πρωινή Παρέα» της ΕΡΤ, η Άννυ Καυκά, Αντιδήμαρχος Παιδείας Δήμου Γλυφάδας, περιέγραψε την κατάσταση στην οποία βρίσκονταν οι σχολικοί χώροι, λέγοντας: «Πραγματικά την ώρα που μας ειδοποίησαν χθες στις 11:30 με 12 η ώρα και πήγα από εκεί, με το που άνοιξε η πόρτα έπαθα σοκ. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα (…). Και να σας πω, ότι δεν υπάρχει πάτωμα, τρεις όροφοι σχολείο, γιατί εκεί είναι δυο σχολεία, είναι όλο καλυμμένο (…). Το δε μένος που χτυπούσαν με πυροσβεστήρες για να σπάσουν τις πόρτες είναι απίστευτο».

Η ίδια συμπλήρωσε: «Αλλά προσέξτε: μετά αφού κάνανε ό,τι κάνανε στο σχολείο, ανέβηκαν σε ταράτσα, ανεβάσανε και καρέκλες και αγνάντευαν τη θάλασσα».

Για το εάν μπορεί να προσδιορίσει τις ηλικίες των ατόμων που βανδάλισαν τα σχολεία, είπε πως «είναι νέοι».

Βανδαλισμός σχολείων στη Γλυφάδα: Οι φθορές και το ποσό που αφαιρέθηκε από τους δράστες

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι δράστες παραβίασαν την κεντρική πύλη και μπήκαν στο γραφείο του διευθυντή, από όπου έκλεψαν ένα σημαντικό χρηματικό ποσό, περίπου 8.000 ευρώ, που προοριζόταν για σχολική εκδρομή.

Επιπλέον, αφαίρεσαν έξι ηλεκτρονικούς υπολογιστές από την αίθουσα των καθηγητών. Ωστόσο πέρα από τις κλοπές, προκάλεσαν εκτεταμένους βανδαλισμούς στο σχολείο.

Έσπασαν πόρτες και τζάμια, πέταξαν μπογιές στους τοίχους και έγραψαν συνθήματα και πριν φύγουν, άδειασαν και τους πυροσβεστήρες, γεμίζοντας τον χώρο με σκόνη και δημιουργώντας εικόνα πλήρους καταστροφής.





