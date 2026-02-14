ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Αττική Οδός: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μέχρι τη Δευτέρα - Οι εναλλακτικές διαδρομές για τους οδηγούς

Οι είσοδοι που θα παραμείνουν κλειστές μέχρι τις 06:00 το πρωί της Δευτέρας - Τι αναφέρει σχετική ανακοίνωση

The LiFO team
Κίνηση στην Αττική Οδό / Eurokinissi
Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας (16/2) στην Αττική Οδό, με τις εισόδους στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από την είδοσο Ελευσίνας έως και την είσοδο από την Περιφερειακή Αιγάλεων (Κόμβος 5), να παραμείνουν κλειστές έως τις 06:00 το πρωί.

Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, οι οδηγοί μπορούν να κινηθούν εναλλακτικά ως εξής:

  • Προς Αθήνα - Κέντρο: μέσω Λεωφόρου Αθηνών.
  • Προς Λαμία: μέσω Λεωφόρου Αθηνών και ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού.
  • Προς Αεροδρόμιο: μέσω Λεωφόρου Αθηνών, ανοδικού ρεύματος Λεωφόρου Κηφισού και είσοδο στην Αττική Οδό από τον κόμβο Μεταμόρφωσης με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο.

Διευκρινίζεται ότι από τον Κόμβο 6 (Λεωφόρος Φυλής) και μετά, όλες οι είσοδοι στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο παραμένουν ανοιχτές.

Σε ανακοίνωσή της, η «Νέα Αττική Οδός» ευχαριστεί το κοινό για την κατανόηση και καλεί τους οδηγούς να τηρούν τη σήμανση και τα όρια ταχύτητας στα σημεία όπου εκτελούνται εργασίες.

Ελλάδα

