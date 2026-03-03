ΕΛΛΑΔΑ
Ελλάδα

Τροχαίο στη Λεωφόρο Ποσειδώνος: Ένας νεκρός μετά από καραμπόλα πέντε οχημάτων

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν δύο άτομα - Διερευνώνται οι συνθήκες του δυστυχήματος

The LiFO team
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης 3 Μαρτίου στη Λεωφόρο Ποσειδώνος, στο ύψος του Αλίμου, με απολογισμό έναν νεκρό και δύο τραυματίες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πέντε αυτοκίνητα συγκρούστηκαν μεταξύ τους λίγο μετά τα μεσάνυχτα, στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώνος με την οδό Στρατηγού Σαράφη. Όλα τα οχήματα κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας, με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας, όταν – υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες – σημειώθηκε η καραμπόλα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, τα οποία παρέλαβαν τους τραυματίες και τους μετέφεραν σε νοσοκομείο. Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία στο ρεύμα προς Αθήνα, που επηρεάστηκε για αρκετή ώρα.

Τα ακριβή αίτια και οι συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από την Τροχαία, η οποία έχει αναλάβει την προανάκριση.

 
