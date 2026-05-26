Φωτιά τώρα στις Σέρρες: Κινητοποιήθηκαν 2 αεροσκάφη για την κατάσβεση

Φωτιά τώρα σε δάσος στις Σέρρες έχει προκαλέσει την κινητοποίηση της Πυροσβεστικής, η οποία με επίγειες και εναέριες δυνάμεις της, προσπαθεί να την περιορίσει.

Η πρώτη ενημέρωση της Πυροσβεστικής για τη φωτιά στις Σέρρες αναφέρει πως εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Όσον αφορά τις δυνάμεις, που κινητοποιήθηκαν, επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα και 2 αεροσκάφη, ενώ συνδρομή παρέχουν και υδροφόρες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

